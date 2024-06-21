Огризко пояснив, чому Росія опинилася на фінішній прямій до розпаду

Як каже екс-глава МЗС України Володимир Огризко, у країни-агресора в нинішньому вигляді просто немає скільки-небудь довгої перспективи.

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Росія на фінішній прямій до розпаду - Володимир Огризко / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Країна-агресор РФ поступово виходить на фінішну пряму до свого розпаду. Про це на чаті в Главреді заявив дипломат, колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру досліджень Росії Володимир Огризко.

"Я писав про це [про розпад Росії - Главред] ще до початку повномасштабної війни з боку Росії. Досить глибоко і детально вивчав різні складові того, що ми називаємо "Російською Федерацією". Це країна, яка виходить на свою фінішну пряму, судячи з багатьох речей. Політика. У Росії відбувається типова фашизація всього суспільного розвитку. Це те, що не може тривати довго. Режим, створений зараз у Росії, передбачає згортання всього того, що має елементи здорового глузду, не кажучи вже про демократію. Зрештою, це призведе до опору. Економіка. Після початку війни проти України та санкцій, які продовжують посилюватися, Росія буде успішно, хоча й поступово економічно знищуватися. Саме тому в останньому крику Путіна йшлося, зокрема, про те, що треба знімати економічні санкції", - сказав він.

Як каже Огризко, у країни-агресора в нинішньому вигляді просто немає скільки-небудь довгої перспективи.

"Росія як федерація. Це абсолютний нонсенс, ніякої федерації насправді немає. Росія - це колоніальна країна з центром у Москві, який експлуатує всі території - що національні, що інші. Зрештою це викличе опір цих територій. Міжнародна позиція. Росія в повній ізоляції. У такої країни просто немає перспективи. Вона приречена на поступове, але очевидне вимирання. І другий етап війни, яку розв'язав Путін, просто стане додатковим стимулом, який прискорить ці процеси. Тому в мене немає жодного сумніву в тому, що Росія приречена, у неї немає перспективи", - підсумував він.

Хто такий Володимир Огризко Володимир Огризко - український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996). У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім - незалежної України) - з 1978 року. Перша посада Огризка в зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу преси, яку він отримав одразу після закінчення Київського державного університету ім. Т.Шевченка. У 1992 році Огризку присвоєно ранг надзвичайного і повноважного посла України. З 1992 до 1996 року він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України. У 1999-2004 роках - надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік - посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005 - перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка. 18 грудня 2007 року призначений на посаду міністра закордонних справ України в коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнений Верховною Радою за ініціативою Кабміну. 17 березня 2009 року призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Покинув пост разом зі звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року. У вересні 2010 року Огризко вступив у партію Наша Україна. У липні 2012 року він здав повноваження члена президії та заступника голови політради партії і припинив своє членство в ній. З вересня 2014 р. дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время, Українська правда. З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Захід повинен готуватися до фрагментації Росії, яка, за його словами, розгортається вже зараз. Події в Башкортостані вважаються лише початком цього процесу, а події в Ічкерії, Дагестані й Татарстані свідчать про наявність цікавих процесів у цих регіонах.

Крім цього, у 2024 році можливі внутрішні зміни в Росії, включно з можливістю палацового перевороту. Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов, вважає, що хитка ситуація в Кремлі, боротьба за владу і зачистка найближчих оточуючих Путіна можуть призвести до виведення російських військ з України.

Також військовий експерт Роман Світан вважає, що в Росії можливі бунти тільки в разі, якщо закінчаться гроші. Він також стверджує, що навіть за можливих палацових переворотів росіяни знайдуть альтернативного лідера, схожого на Путіна, а російське населення може і не помітити змін.

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