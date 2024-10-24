Величезний стовп вогню і диму: на складі США в Південній Кореї спалахнула пожежа

Пожежа сталася на складі Збройних сил США.

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У Південній Кореї спалахнула пожежа на складі ЗС США / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

У Південній Кореї спалахнула жорстка пожежа на складі Збройних сил США. Вона сталася в південно-східному портовому місті Пусан. Про це повідомляє Yonhap.

Пожежа сталася за 320 кілометрів на південний схід від Сеула.

"Гарнізон армії США в Тегу задіяв угоди про взаємодопомогу з пожежною службою Пусана у відповідь на пожежу невідомого походження на складі в Пусанському складському центрі", - йдеться в повідомленні. відео дня

До гасіння пожежі залучили понад 160 осіб особового складу та 51 одиницю техніки. Повідомляється, що пожежа сталася на складі, який був на реконструкції. Він пустує і на момент загоряння там нікого не було.

Станом на 19:55 пожежна влада Пусана підвищила рівень реагування на один щабель до 2. Це передбачає мобілізацію персоналу та обладнання з восьми до 11 найближчих пожежних частин.

Дивіться відео про пожежу на складі ЗС США:

У Південній Кореї спалахнула пожежа на складі ЗС США / фото: скріншот

Війська КНДР у Росії - головне

Як повідомляв Главред, у жовтні українська розвідка підтвердила пряму участь КНДР у російсько-українській війні - Зеленський заявив про відправку 10 тисяч військових. При цьому дані про перекидання і розміщення північнокорейських солдатів передала розвідка Південної Кореї.

Згідно з попередніми оцінками, Північна Корея відправила 3000 військовослужбовців до Росії для участі в бойових діях проти України. За деякими даними, серед них могли бути навіть пілоти.

Що відомо про армію КНДР / Інфографіка: Главред

Наразі Сеул розглядає передачу Україні наступальної зброї, тим самим йдучи проти заборони відправляти зброю країнам, які ведуть активні бойові дії. Наприклад, 24 жовтня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль пообіцяв, що його країна "не буде сидіти склавши руки" на тлі перекидання військ КНДР до Росії.

Крім того, з'явилася інформація про готовність Південної Кореї направити до Києва своїх військових розвідників-перекладачів - для спілкування з північнокорейськими військовополоненими.

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