Одна з країн НАТО планує спільно з Україною виготовляти ракети 'Нептун'

Як повідомляють ЗМІ, виготовлення ракет, якими ЗСУ вдалося уразити флагман РФ "Москву", допоможе у збереженні контролю в акваторії Чорного моря.

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Румунія розглядає спільне виробництво ракет задля утримання контрою у Чорному морі / Колаж: Главред, фото: flickr, Офіс Президента України

Румунія, за прикладом інших європейських країн, планує розвивати озброєння у співпраці з Україною, зокрема, зосередившись на протикорабельних ракетах R-360 "Нептун". Про це повідомляє Army Recognition.

Видання пише, що про важливість співпраці між країнами наголосив посол України в Румунії Ігор Прокопчук. При чому робота передбачається як і в оборонній, так і в енергетичній сферах.

Румунія прагне мати союзника для контролю над водами Чорного моря зі своєї території. Плани румунсько-українського військово-промислового партнерства передбачаються на післявоєнний період, незважаючи на те, що повної впевненості в здатності України протистояти поточному конфлікту немає ніхто.

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"З просуванням російських військ на лінії фронту шанси Києва на збереження суверенітету щодня зменшуються. Проте Бухарест сподівається, що принаймні частина узбережжя Чорного моря залишиться під контролем Києва", - йдеться у статті.

Утримувати контроль над акваторією Чорного моря як і Україні, так і Румунії буде значно легше за наявності ракет "Нептун". Адже вони запускаються з землі і можуть націлюватися як на наземні, так і на морські цілі з дальністю до 400 кілометрів. Ця здатність надає їм стратегічну роль.

Ці ракети використовувалися з початку повномасштабної війни, зокрема для ураження російського крейсера "Москва" у 2022 році, що довело їхню ефективність. Вони потенційно можуть конкурувати з американськими ATACMS, єдиною іншою зброєю подібної дальності, яку використовує Київ.

Ракета "Нептун" / Інфографіка: Главред

Що таке Army Recognition? Army Recognition - щоденне видання, що розповідає про новини в галузі оборони та безпеки, яке охоплює ключові сектори, такі як сухопутні та армійські, військово-морські та військово-повітряні і аерокосмічні сили.

Виробництво озброєння в Україні - що відомо

Нагадаємо, гендиректор "Укроборонпрому" Герман Сметанін заявив, що Україна у 2024 році наздогнала Росію за виробництвом дронів-камікадзе, аналогічним Shahed-131 та Shahed-136.

Напередодні стало відомо, що Україна організувала серійне виробництво вітчизняних ударних дронів, які дозволяють наносити удари по військових об'єктах агресора Росії на відстані понад 1000 кілометрів.

Раніше повідомлялося, що в Україні почали серійно виробляти нові ударні дрони-камікадзе, які є аналогами іранських Shahed, за допомогою яких країна-агресор РФ б'є по містах України.

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