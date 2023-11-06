Дістане до Москви: в Україні почали виробляти далекобійний аналог Shahed

В Україні почали серійно виробляти нові ударні дрони-камікадзе, які є аналогами іранських Shahed, за допомогою яких країна-агресор РФ б'є по містах України.
Як підкреслив генеральний директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін в інтерв'ю ЕП, нові дрони вже замовляють Сили оборони для своїх операцій.
Він зазначив, що нові українські ударні дрони мають дальність польоту до тисячі кілометрів. Разом з тим розробкою і виробництвом нових дронів в Україні займаються як приватні, так і державні компанії.
"У нас є аналог Shahed, а є і більш потужні моделі, тому що Shahed так далеко не літають. Ми зараз зосередилися на виробництві більш складних і дорогих проектів з високими характеристиками", – говорить гендиректор "Укроборонпрому".
Раніше повідомлялося про те, що РФ атакує Україну новими безпілотниками. У ЗСУ розповіли про те, що українські захисники все частіше стикаються з дронами невстановленого типу.
Нагадаємо, раніше експерт пояснив небезпека нових дронів РФ "газонокосарок". У цих дронах використовують двигуни іншого типу, з гучністю і звуковими вібраціями іншого порядку, зазначив Олександр Коваленко.
Раніше військовий експерт порталу Defense Express Іван Киричевський в інтерв'ю Глареду оцінив загрозу появи в окупантів нових безпілотників. Він звернув увагу на те, що раніше Іран анонсував появу дронів Shahed з турбореактивними двигунами.
"Він, звичайно, не буде дзижчати, як газонокосарка або мопед. Але він при цьому буде гудіти, як ракета, бо в світі не існує безшумних турбореактивних двигунів", - зазначив експерт.
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