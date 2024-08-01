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Уламки безпілотників після атаки РФ впали в Румунії: реакція країни

Анна Косик
1 серпня 2024, 08:40
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Нові фрагменти БПЛА були виявлені в районі Чаталкіой повіту Тулча, відповідні служби проводять операційні процедури на місці подій.
Атака дрона, флаг Румынии
Уламки російських безпілотників виявили поблизу декількох населених пунктів / Колаж: Главред, фото: flickr, Цаплієнко

Вчора, 31 липня, на території Румунії в рамках пошукової операції після удару країни-агресора Росії шахедами по Україні, виявили уламки безпілотників. Про це повідомило Міністерство національної оборони Румунії.

Досліджували місця на румунському березі Дунаю після того, як там могли впасти фрагменти БПЛА внаслідок атак російських військ на деякі цивільні об'єкти та портову інфраструктуру України на тому тижні.

"В усіх районах, де повідомлялося про ймовірність падіння уламків безпілотників, на даний момент виявлені елементи поблизу населених пунктів Плауру та Періправа, повіт Тулча. У середу, 31 липня, елементи безпілотників також були підтверджені в районі Чеаталькьой повіту Тулча", - йдеться в повідомленні міністерства.

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Представники румунського відомства зауважили, що запровадили стандартні операційні процедури і всі місця, визначені як зони події, знаходяться за межами населених пунктів, тож люди чи елементи інфраструктури не постраждали.

"Ми також повторюємо рішуче засудження нападів, здійснених Російською Федерацією на деякі цілі та елементи української цивільної інфраструктури, які є невиправданими та такими, що серйозно суперечать нормам міжнародного права", - додали вони.

Що таке Міністерство національної оборони Румунії?

Міністерство національної оборони Румунії - спеціалізований орган центрального державного управління, підпорядкований уряду Румунії, який здійснює діяльність у сфері національної оборони відповідно до положень закону та стратегії національної безпеки з метою гарантування суверенітету, незалежність і єдність держави, територіальна цілісність країни та конституційна демократія.

Міністерство національної оборони підзвітне парламенту Румунії, Уряду та Вищій раді національної оборони за застосування положень Конституції, інших чинних нормативних актів, рішень Уряду та Вищої ради національної оборони, а також як міжнародні договори, учасником яких є Румунія, у сфері своєї діяльності, пише Вікіпедія.

Порушення повітряного простору країн НАТО під час атак РФ

Нещодавно російські окупанти атакували дронами "Шахед" місто Вилкове Ізмаїльського району Одеської області. У результаті постраждала портова інфраструктура, приватний будинок, а три дрони залетіли в Румунію.

Згодом з'ясувалося, що під час атаки РФ у прикордонному місті Тульча в Румунії дві ночі поспіль оголошували повітряну тривогу, а в районі Плауру виявили уламки російського дрона.

Після декількох інцидентів з порушенням РФ повітряного простору Польщі, там розпочав функціонування новий американський об'єкт протиракетної оборони Aegis Ashore. База призначена для виявлення, відстеження та перехоплення балістичних ракет у польоті.

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Румыния беспилотники атака дронів
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