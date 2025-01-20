Оголошення надзвичайного стану: Трамп хоче піти на нестандартний крок

Уже сьогодні в планах Трампа підписати 10 указів і розпоряджень.

https://glavred.net/world/obyavlenie-chrezvychaynogo-polozheniya-tramp-hochet-poyti-na-nestandartnyy-shag-10632383.html Посилання скопійоване

Трамп заморожує програму для біженців / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Головне з матеріалу:

Трамп хоче оголосити надзвичайний стан на кордоні з Мексикою

Про що будуть 10 указів у перший день президентства Трампа

Чому Трамп заморожує програму для біженців

Обраний президент США Дональд Трамп має намір оголосити надзвичайний стан на кордоні з Мексикою після своєї інавгурації. Для цього він підготував низку заходів, спрямованих на боротьбу з нелегальною та легальною імміграцією, повідомляє Reuters.

За словами джерела в команді Трампа, президент планує посилити заходи контролю на американо-мексиканському кордоні. Він прагне обґрунтувати будівництво прикордонної стіни та залучення додаткових військ до охорони кордону.

відео дня

Сьогодні, 20 січня, Дональд Трамп має намір підписати 10 указів і розпоряджень, спрямованих на посилення прикордонного контролю та активізацію депортацій.

Одним із таких указів стане скасування права на громадянство за місцем народження для дітей, народжених у США нелегальними мігрантами.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Крім того, Трамп планує тимчасово зупинити програму переселення біженців у США — мінімум на чотири місяці.

Також його адміністрація розглядає можливість внесення злочинних картелів до списку іноземних терористичних організацій.

Плани Дональда Трампа після інавгурації - що відомо

Главред пояснював, що, за даними The Wall Street Journal, існує варіант, як США змусить РФ заплатити за відновлення України. Видання пише, що Трамп має наполягти на мобілізації резервів Кремля для фінансування відбудови нашої держави та майбутніх закупівель зброї.

До слова, економічний експерт Тарас Загородній назвав сценарій закінчення війни за Трампа. Не варто виключати, що Росію чекатиме доля Радянського Союзу, тобто розвал.

Своєю чергою голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко пояснив, що буде з фронтом після інавгурації Трампа. За його словами, військові завжди аналізують та враховують будь-який розвиток ситуації.

Більше новин про Трампа:

Що потрібно знати про Reuters? "Ройтерз" (англ. Reuters) - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред