Ініціатива Зеленського щодо перемовин з Байденом та Путіним: у Білому домі зробили заяву

Представники США та Росії повернулися до своїх столиць і проводять дискусії, сказала Джен Псакі.
У Білому домі не мають відомостей щодо можливої майбутньої зустрічі президента Джо Байдена з українським гарантом Володимиром Зеленським і главою РФ Володимиром Путіним. Після перемовин щодо безпеки учасники діалогу повернулися до своїх столиць. Про це заявила речниця американської адміністрації Джен Псакі.
Під час свого брифінгу вона сказала про те, що у Вашингтона немає інформації щодо можливої зустрічі Байдена, Зеленського та Путіна. Після перемовин щодо безпеки за участю делегатів Вашингтона та Москви представники сторін повернулися до своїх країн.
читайте такожПовномасштабне вторгнення РФ в Україну: радник Байдена заявив, що Кремль готує привід для атаки"Мені нічого анонсувати в плані наступних кроків у перемовинах. Всі повернулися до своїх столиць", - підкреслила Джен Псакі.
Перемовини Зеленського, Байдена та Путіна
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак 14 січня заявив, що Володимир Зеленський запропонував главі Білого дому Джо Байдену провести тристоронні перемовини за участю російського глави держави Володимира Путіна. У Києві вважають за доцільне проведення такої зустрічі.
За словами чиновника, Зеленський припускає, що Захід може відбутися у форматі відеоконференції.
Єрмак додав, що у Вашингтона позитивно поставилися до такої пропозиції.
Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва наразі не отримувала відомостей про можливі перемовини Володимира Путіна, Володимира Зеленського та Джо Байдена.
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