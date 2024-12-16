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СБУ дронами знищила склад російських боєприпасів на Донеччині - ЗМІ

Анна Косик
16 грудня 2024, 11:08
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Успішну спецоперацію вдалося провести на тимчасового окупованій частині Донецької області.
СБУ, взрыв
Під удар дронів потрапив і склад паливно-мастильних матеріалів / Колаж: Главред, фото: facebook.com/SecurSerUkraine, скріншот з відео

Головне:

  • Україна атакувала склади росіян
  • Внаслідок удару знищено тисячі боєприпасів та озброєння РФ

У тимчасово окупованому населеному пункті Маркіне Донецької області дрони Служби безпеки України уразили артилерійські та мінометні склади армії країни-агресора Росії.

Про це повідомляє "РБК-Україна" із посиланням на джерела в СБУ. Зазначається, що успішну спецоперацію українським силам вдалося здійснити на днях, внаслідок чого ворог зазнав великих втрат.

відео дня

На складах противника знаходилися тисячі боєприпасів для БМП, танків, а також протитанкові керовані ракети, міни, гранати та патрони різного калібру.

"В результаті спецоперації Служби безпеки на ворожому об‘єкті всю ніч лунали вибухи. Знищено не лише склад з боєприпасами, а також і склад паливно-мастильних матеріалів, що знаходився поряд", - йдеться у повідомленні ЗМІ.

Скрин из тг
Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео знищення ворожих складів:

Операції СБУ зі знищення сил противника

Нагадаємо, Главред писав, що нещодавно СБУ провела унікальну спецоперацію "Sea Baby" в Керченській протоці. Морські дрони відпрацювали по російських вертольотах, літаках та катерах.

СБУ дронами знищила склад російських боєприпасів на Донеччині - ЗМІ
Український дрон "Sea Baby" / Інфографіка: Главред

Напередодні також дрони СБУ, а також ССО та інших Сил оборони атакували склади з КАБами, стоянки літаків СУ-35 і СУ-34 та місця зберігання авіаційного пального.

Раніше дрони Служби безпеки України завдали ударів по складу з боєприпасами і ракетами у Тверській області, а також атакували аеродром країни-агресора РФ "Шайковка". У результаті було уражено 23-й арсенал головного артилерійського управління міноборони РФ біля населеного пункту Октябрський.

Більше новин про роботу СБУ:

Що за відомство СБУ?

Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

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