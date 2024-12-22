Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Атака дронів на російську нафтобазу: в ЦПД сказали, у чому важливість об'єкта

Марія Николишин
22 грудня 2024, 16:22
67
Атака дронів на нафтобазу в Орлі.
Атака дронів на російську нафтобазу: в ЦПД сказали, у чому важливість об'єкта
Атака дронів на нафтобазу / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Головне із заяви керівника ЦПД:

  • Нафтобаза в Орлі є важливим логістичним об’єктом
  • Вона підтримувала угруповання військ РФ в кількох областях

Сьогодні, 22 грудня, повідомлялось про атаку дронів на нафтобазу в Орлі. Дане підприємство є важливим логістичним об’єктом для Російської Федерації. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко.

За його словами, нафтобаза, яка була сьогодні атакована дронами, підтримувала угруповання російських військ відразу в кількох областях.

відео дня

"Палаюча нафтобаза в Орлі є важливим логістичним об’єктом, який підтримує угруповання російських військ у Курській, Брянській та Бєлгородській областях, а також ті, які ведуть бойові дії в Харківській області", - наголосив керівник ЦПД.

Атака дронів на російську нафтобазу: в ЦПД сказали, у чому важливість об'єкта
НПЗ / Інфографіка: Главред

Атаки дронів по РФ - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на 22 грудня в Росії було неспокійно — під удар потрапила Орловська область. Місцеві телеграм-канали повідомляли про пожежу на нафтобазі та щонайменше 10 вибухів.

21 грудня в курортному місті Сочі (Краснодарський край, Росія) також пролунала серія вибухів. Місцеві жителі чули близько десяти потужних вибухів, які змусили тремтіти вікна в будинках і активували сигналізації автомобілів. Схожі гучні звуки чули мешканці Туапсе.

Крім того, у ніч на 19 грудня в Ростовській області країни-агресора РФ також пролунали вибухи. Місцева влада повідомляла про атаку безпілотників, а очевидці - про потужну пожежу на НПЗ у Новошахтинську.

Читайте також:

Хто такий Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії НПЗ Андрій Коваленко атака дронів
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Потрібний мирний договір: Папа розкритикував Європу за озброєння війни в Україні

Потрібний мирний договір: Папа розкритикував Європу за озброєння війни в Україні

17:37Світ
Б'є на тисячі кілометрів: КНДР могла передати РФ "секретну" балістику – ЗМІ

Б'є на тисячі кілометрів: КНДР могла передати РФ "секретну" балістику – ЗМІ

17:14Світ
Окупанти штурмували на пікапах із прапором СРСР: ЗСУ відбили ворожу атаку - Forbes

Окупанти штурмували на пікапах із прапором СРСР: ЗСУ відбили ворожу атаку - Forbes

17:00Війна
Реклама

Популярне

Більше
В Україні влупить 14-градусний мороз: які регіони засипатиме снігом

В Україні влупить 14-градусний мороз: які регіони засипатиме снігом

Загроза удару "Орешником": розкрито несподіваний сценарій і ціль РФ

Загроза удару "Орешником": розкрито несподіваний сценарій і ціль РФ

Буря "трусить" цілих 2 тижні: в Україні жорстко затягує магнітна буря

Буря "трусить" цілих 2 тижні: в Україні жорстко затягує магнітна буря

Шанс загриміти на 10 років: Усик потрапив у скандал після бою - все через одяг

Шанс загриміти на 10 років: Усик потрапив у скандал після бою - все через одяг

Усик переміг Ф'юрі: всі деталі

Усик переміг Ф'юрі: всі деталі

Останні новини

17:37

Потрібний мирний договір: Папа розкритикував Європу за озброєння війни в Україні

17:14

Б'є на тисячі кілометрів: КНДР могла передати РФ "секретну" балістику – ЗМІ

17:00

Окупанти штурмували на пікапах із прапором СРСР: ЗСУ відбили ворожу атаку - Forbes

16:41

Українському співаку заборонили в'їзд до Євросоюзу

16:22

Атака дронів на російську нафтобазу: в ЦПД сказали, у чому важливість об'єкта

Нові податки, подорожчання автоцивілки, зв'язку та продуктів: що зміниться з 1 січня для українцівНові податки, подорожчання автоцивілки, зв'язку та продуктів: що зміниться з 1 січня для українців
16:13

"Направляємо людей на фронт": у ПС розкрили деталі переведення бійців у піхоту

16:02

Стріляють в армію Путіна і збивають свої БПЛА: ЗМІ дізналися, як воюють війська КНДР

15:55

Чому не можна розбивати яйця ножем: експерти пояснили, як це робити правильно

15:43

Деякі медичні послуги в Україні стануть платними: коли запрацюють нововведення

Реклама
15:40

Принесуть успіх у 2025 році: експерти назвали три "щасливі" кімнатні рослини

15:35

2025 рік стане ключовим для наближення миру в Україні - ЗеленськийВідео

15:21

Оминати десятою дорогою: які речі не можна купувати на барахолках та секондах

14:57

Час для припинення вогню: Трамп "направив повідомлення" Зеленському - El Pais

14:51

Окупанти спробували окупувати острів в Запорізькій області: деталі

14:47

Путін вибухнув цинічними звинуваченнями і погрозами на адресу України

14:38

Впораються з оптичною ілюзією одиниці: знайдіть зайвий гриб за 7 секунд

14:00

Ще один злочин: росіяни розстріляли українських полонених на фронтіВідео

14:00

Плани Путіна щодо затяжної війни з Україною: в ISW розкрили деталі

13:27

Реванш Усик-Ф’юрі: скільки мільйонів заробив українець - дуже кругла сума

13:07

Хакери видалили один з найзакритіших реєстрів в Україні: що відомо

Реклама
12:56

Чим корисні фісташки для організму: вчені розповіли про добову норму фісташок

12:52

Сєдокова збрехала і не оплатила транспортування тіла та похорон Яніса Тімми

12:50

Новий догляд за орхідеями: для чого експерти кладуть у горщик 2 кубики льоду

12:21

Рекордна вартість: в Україні різко переписали ціни на популярний овоч

12:05

Як вибрати килимок для йоги - які матеріал і довжина килимка підійдуть новачкові

12:03

"Цілковите нахабство": названо крок, якого Трамп чекає від ПутінаВідео

11:44

Війна може тривати до 2026 року: оприлюднено негативний сценарій для України

11:21

Історія зараз не знає таких випадків: ЗСУ провели унікальну операцію - експерт

11:04

"Знаєш тітку Ані Лорак": Пєсков жорстко опустив запроданкуВідео

11:01

ЗСУ і війська РФ просунулися на важливому напрямку: у США розкрили деталі

10:26

Як вибрати віник для лазні: різновиди, як правильно запарювати віники

10:21

Шанс загриміти на 10 років: Усик потрапив у скандал після бою - все через одяг

10:00

Новорічний стіл 2025: у скільки обійдеться і за що доведеться доплатити

09:51

Допомога Україні: Шольц прикрикнув на Дуду на зустрічі лідерів ЄС - FT

08:58

Десант на Дніпро і спроба атаки в бік Херсона: Братчук розкрив плани РФ

08:45

Різдвяний ребус: знайдіть схованого ельфа за 5 секунд

08:26

РФ завдала підступного удару: на Київщині загорівся дах будинку - що відомо

07:53

Щонайменше 10 вибухів: в Орлі здійнялося полум'я до небес на цінному об'єкті

06:52

Небільшовизм Путіна: чому Україна - лише проміжний рубіж КремляПогляд

06:00

Буря "трусить" цілих 2 тижні: в Україні жорстко затягує магнітна буря

Реклама
05:42

Гороскоп на завтра 23 грудня: Левам - здійснення бажань, Стрільцям - щасливий день

05:00

Яке сьогодні свято 22 грудня 2024 року: що не можна робити вагітним цього дня

04:30

Загроза удару "Орешником": розкрито несподіваний сценарій і ціль РФ

04:15

Важливе церковне свято 22 грудня: три заборони, які не можна порушувати

04:00

На українців можуть чекати нові покарання: що буде з порушниками комендантської години

03:35

Чому не можна казати "благочинний фонд": яку серйозну помилку робить багато людейВідео

02:24

"Прилетить таке, до чого не готові": чим для РФ обернеться війна з НАТО

02:00

Лікування триває: у Букінгемському палаці розкрили правду про рак Чарльза III

01:33

Усик переміг Ф'юрі: всі деталі

01:30

Помилка, яку роблять багато: якщо її знати, мікрохвильовка прослужить ще онукам

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти