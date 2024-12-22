Атака дронів на російську нафтобазу: в ЦПД сказали, у чому важливість об'єкта

Головне із заяви керівника ЦПД:
- Нафтобаза в Орлі є важливим логістичним об’єктом
- Вона підтримувала угруповання військ РФ в кількох областях
Сьогодні, 22 грудня, повідомлялось про атаку дронів на нафтобазу в Орлі. Дане підприємство є важливим логістичним об’єктом для Російської Федерації. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко.
За його словами, нафтобаза, яка була сьогодні атакована дронами, підтримувала угруповання російських військ відразу в кількох областях.
"Палаюча нафтобаза в Орлі є важливим логістичним об’єктом, який підтримує угруповання російських військ у Курській, Брянській та Бєлгородській областях, а також ті, які ведуть бойові дії в Харківській області", - наголосив керівник ЦПД.
Атаки дронів по РФ - що відомо
Як повідомляв Главред, у ніч на 22 грудня в Росії було неспокійно — під удар потрапила Орловська область. Місцеві телеграм-канали повідомляли про пожежу на нафтобазі та щонайменше 10 вибухів.
21 грудня в курортному місті Сочі (Краснодарський край, Росія) також пролунала серія вибухів. Місцеві жителі чули близько десяти потужних вибухів, які змусили тремтіти вікна в будинках і активували сигналізації автомобілів. Схожі гучні звуки чули мешканці Туапсе.
Крім того, у ніч на 19 грудня в Ростовській області країни-агресора РФ також пролунали вибухи. Місцева влада повідомляла про атаку безпілотників, а очевидці - про потужну пожежу на НПЗ у Новошахтинську.
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Хто такий Андрій Коваленко
Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.
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