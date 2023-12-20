Оборона України і "прорив Росії": у Британії оцінили ситуацію і дали прогноз

Російські окупанти атакують у декількох секторах фронту, а ЗСУ посилюють оборонні позиції, вважають у розвідці Міністерства оборони Великої Британії.

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Військам Росії навряд чи вдасться зробити великий прорив - розвідка Британії / Колаж: Главред, фото: 43-тя ОМБр, Міноборони РФ

Війська агресора Росії продовжують наступальні дії на деяких секторах фронту, проте ситуація залишається стабільною. Прорив української оборони малоймовірний. ЗСУ посилюють оборонні позиції вздовж більшої частини лінії фронту. Про це заявили у розвідці Міністерства оборони Великобританії.

У зведенні розвідки Британії йдеться про те, що російські окупанти продовжують локальні наступальні дії. Вони атакують в декількох секторах, але ситуація на фронті особливо не змінюється. Українські війська займають більш оборонні позиції вздовж значної частини лінії бойових дій.

"Великий російський прорив малоймовірний, і в цілому фронт є статичним", - вважають британські аналітики. відео дня

Також підкреслюється, що російські атаки рідко перевищують за чисельністю взвод.

Війна Росії проти України

Окупанти РФ намагаються взяти два міста на сході - Куп'янськ Харківської та Часів Яр Донецької області. Загарбники три місяці атакують, проте безуспішно. ЗСУ відбивають їхні наступальні дії.

Війська Росії намагаються перехопити ініціативу у двох областях. На думку журналістів AP, Путін "сподівається", що ситуація на Заході і війна Ізраїлю і ХАМАС, мовляв, дозволять змусити Україну піти на поступки Москві.

КНДР дала РФ неякісні боєприпаси, розповіли в Генеральному штабі ЗСУ. Зокрема, фіксуються випадки, коли снаряди вибухають в гарматах і мінометах ворога. У такій ситуації ворог втрачає особовий склад і озброєння.

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