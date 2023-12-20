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Розриваються в гарматах і мінометах: КНДР дала РФ неякісні боєприпаси - Генштаб

Андрій Ганчук
20 грудня 2023, 10:37
Російські окупанти змушені використовувати артилерійські та мінометні заряди із Північної Кореї через брак свого виробництва, сказали у Генштабі ЗСУ.
Війська РФ, КНДР
Інциденти з боєприпасами КНДР призводять до втрат у лавах окупантів Росії - Генштаб ЗСУ / Колаж: Главред, фото: соцмережі, Міноборони РФ

Правлячий режим КНДР поставив країні-окупанту Росії неякісні снаряди. Фіксуються неодноразові випадки розриву таких боєприпасів у стволах гармат і мінометів загарбників. Інциденти призводять до втрат противником особового складу і озброєнь. Подібні випадки встановлені в угрупованні "Дніпро" генерала Михайла Теплинського. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

У зведенні Генштабу йдеться про те, що російські окупанти змушені використовувати неякісні боєприпаси через їх недостатнє виробництво в самій Росії.

"Зважаючи на недостатню кількість боєприпасів власного виробництва, російські окупаційні війська вимушені використовувати артилерійські та мінометні заряди низької якості, що поставляються з Північної Кореї", - наголошується в повідомленні.

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Також зазначено, що фіксуються випадки розриву північнокорейських боєприпасів ще в стволах гармат і мінометів. Це призводить до втрат у лавах противника.

"Через незадовільний стан таких боєприпасів фіксуються непоодинокі випадки їх розриву прямо у стволах гармат та мінометів окупантів, що призводить до втрат озброєння та особового складу загарбників", - додали у повідомленні.

У Генеральному штабі підкреслили, що подібні інциденти фіксуються в угрупованні окупантів "Дніпро", яким командує генерал Михайло Теплинський.

Кім Чен Ин відправив Путіну браковані боєприпаси

Окупантів Росії неабияк здивували боєприпаси від КНДР, які були отримані загарбниками в результаті домовленостей глав держав Кім Чен Ина і Володимира Путіна.

Аналітики Defence Express розповіли, що росіяни вирішили перевірити північнокорейські снаряди і зафіксували масовий брак. Проблеми призводять до зниження точності вогню і великих витрат таких боєприпасів.

Президент Володимир Зеленський сказав, що КНДР передала Путіну мільйон снарядів. За словами держави, диктатури краще озброюють Росію, ніж демократичні країни Україну. Це серйозна проблема, яку треба вирішувати.

"Ми потребуємо уваги і підтримки миру зараз як ніколи. Чому? Зараз у нас є ефективна зброя. Проте, не все необхідне, щоб вести цю війну на умовах свободи, а не на умовах, які нав'язує ворог", - підкреслив український гарант.

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