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Кінець війни в 2024 році: експерт назвав 2 сценарії і попередив українців

Юрій Берендій
18 грудня 2023, 11:28
На думку експерта, війна Росії проти України не закінчиться в 2024 році, але саме від консолідації українців будуть залежати успіхи Сил оборони на фронті.
Кінець війни в 2024 році: експерт назвав 2 сценарії і попередив українців
Війна Росії проти України може проходити за двома сценаріями / Колаж Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Війна Росії проти України може проходити за двома сценаріями. Військово-політичному керівництву України потрібно в першу чергу думати про те, чого хоче українське суспільство. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

"Потрібно думати про те, яка послідовність дій приведе до результату, якого хоче українське суспільство. Та й узагалі, чого воно хоче - виходу на кордони 1991 року чи на кордони до 24 лютого 2022 року. Ми маємо думати, що потрібно робити, щоб хоча б не програти війну", - наголошує Тарас Загородній.

За його словами, для того, щоб не програти у війні потрібно самим виробляти озброєння. Адже за його словами, враховуючи політичну турбулентність у США в питанні допомоги Україні, важливо ставати автономнішими в питанні озброєння.

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"Що більше тил буде інтегруватися в армію, то краще. Коли він вироблятиме необхідне озброєння для захисту нашої країни і перенесення війни на територію Російської Федерації, ми отримаємо один результат. Якщо, наприклад, ми виб'ємо всю нафтопереробну промисловість на території Росії, це створить їй великі проблеми. Знищення портів Новоросійська створить ще більші проблеми для росіян, тому що через них йде третина російського товарообігу. У цьому випадку будуть створені передумови для проміжного вирішення питання про те, чи йде РФ з України і як", - наголошує аналітик.

Тарас Загородній наголошує на тому, що українцям потрібно слідувати принципу римського імператора Марка Аврелія - "роби, що мусиш, і хай буде що буде".

"Адже наявність озброєної армії, здатної завдавати ударів по території Російської Федерації (а без власної зброї це неможливо), робить для нас майбутнє більш прогнозованим. Навіть якщо нас схилятимуть до перемовин із Росією (чого я не виключаю), розмова, яка вестиметься під акомпанемент знищення російської промисловості на території РФ, буде йти однозначно веселіше. Так у переговорах буде важіль тиску, який дасть змогу реалізовувати те, що потрібно нам, а не Росії і тим країнам, які прагнутимуть вирішити все за наш рахунок", - вказує експерт.

Однак, на думку експерта є й інший сценарій, який більш песимістичний для України загалом.

"Інший варіант - ми продовжуємо діяти в тому ж ключі, що й зараз: випрошувати зброю, чекати манни небесної тощо. У цьому випадку сценарій буде негативним для нас: нас схилятимуть до переговорів, і наші переговорні позиції будуть значно гіршими, ніж нам би хотілося", - розповів Тарас Загородній.

Аналітик робить висновок, що хід війни залежатиме від консолідації суспільства. За його словами, кількість дронів і зброї, яку ми зможемо наштампувати, багато що вирішуватиме.

"Мільйон дронів на рік Україна в змозі виробляти, і це необхідно. Також ми можемо самі випускати ракети і техніку - те, чого Захід нам ніколи не дасть для ударів по території Російської Федерації", - аналізує експерт.

Він також повідомив, що війна швидше за все не закінчиться в 2024 році.

"Повертаючись до питання про те, чи закінчиться війна у 2024 році, скажу так: висока ймовірність, що ні. А ось те, як війна буде проходити, залежатиме від нашої консолідації. Підкреслюю, тил має бути інтегрований в армію і допомагати їй, оскільки вона зараз є несучою конструкцією нашої держави. Максимальне знищення російських військ, російської промисловості і все, що з цим пов'язано, створюють зовсім інші передумови для закінчення війни, її результатів і для забезпечення нашої безпеки", - резюмував політичний експерт Тарас Загородній.

Хто такий Тарас Загородній

Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

Війна Росії проти України - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія готує запас крилатих ракет для нанесення ударів по території України. Про це заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

У ніч на 17 грудня в Липецькій області Росії сталися вибухи на території військової авіабази. Цю інформацію підтвердили джерела у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

У Бєлгородській області РФ противники кремлівського режиму здійснили напад на російських окупантів, що призвело до паніки серед військовослужбовців. Про це повідомляє Головне управління розвідки. Інцидент стався біля населеного пункту Теребрено, в результаті чого був зруйнований опорний пункт російських сил.

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