"Образа переросла в параною": Макрон різко висловився щодо причини нападу Путіна на Україну

Після запроваджених в 2014 році санкцій очільник Кремля фактично опинився в міжнародній ізоляції і це тільки зміцнило його в рішенні розв'язати війну.
Образа Володимира Путіна переросла в параною і це підштовхнуло його до рішення розв'язати війну проти України, заявив президент Франції Еммануель Макрон, пише BFM TV.
Французький лідер додав, що останні роки глава Кремля практично перебував у міжнародній ізоляції.
Як зазначає видання, відповідаючи на питання про причини, що спонукали Путіна вторгнутися в Україну, Макрон заявив, що "його образа переросла в параною". За його словами, після запроваджених в 2014 році санкцій глава Кремля фактично опинився в міжнародній ізоляції і це лише зміцнило його в рішенні розв'язати війну.
"Роль COVID також не слід недооцінювати. Він місяцями був в Сочі, замикався, менше спілкувався з іншими главами держав", - додав Макрон.
При цьому президент вважає, що Путін "поважає Францію і проводить відмінність з рештою заходу". Однак, за його словами, у глави Кремля дійсно є переконання, яке десятиліттями жило у свідомості росіян, що його головна тема пов'язана з США.
Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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