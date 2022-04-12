"Образа переросла в параною": Макрон різко висловився щодо причини нападу Путіна на Україну

Макрон висловився про причини нападу Путіна на Україну / Фото Reuters

Образа Володимира Путіна переросла в параною і це підштовхнуло його до рішення розв'язати війну проти України, заявив президент Франції Еммануель Макрон, пише BFM TV.

Французький лідер додав, що останні роки глава Кремля практично перебував у міжнародній ізоляції.

Як зазначає видання, відповідаючи на питання про причини, що спонукали Путіна вторгнутися в Україну, Макрон заявив, що "його образа переросла в параною". За його словами, після запроваджених в 2014 році санкцій глава Кремля фактично опинився в міжнародній ізоляції і це лише зміцнило його в рішенні розв'язати війну.

"Роль COVID також не слід недооцінювати. Він місяцями був в Сочі, замикався, менше спілкувався з іншими главами держав", - додав Макрон.

При цьому президент вважає, що Путін "поважає Францію і проводить відмінність з рештою заходу". Однак, за його словами, у глави Кремля дійсно є переконання, яке десятиліттями жило у свідомості росіян, що його головна тема пов'язана з США.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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