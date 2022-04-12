"Не йду на поводу у моди": Макрон різко відповів на питання приїхати до Києва

Зеленський і Макрон / Reuters

Президент Франції Еммануель Макрон ще раз заявив, що поки не планує відвідувати Київ.

Під час пресконференції в Мюлузі президент Франції заявив, що не хоче "йти на поводу у моди", пише Le Figaro.

При цьому Макрон вважав візит до столиці України корисним, навіть після візитів ряду європейських лідерів і голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйен.

"Я просто вважаю, що покликання президента республіки - продовжувати говорити з усіма і всіма, і їхати до Києва щось пропонувати, але не раніше", - додав він.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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