"Не йду на поводу у моди": Макрон різко відповів на питання приїхати до Києва

Макрон вважав візит до столиці України корисним, але не зараз.
Президент Франції Еммануель Макрон ще раз заявив, що поки не планує відвідувати Київ.
Під час пресконференції в Мюлузі президент Франції заявив, що не хоче "йти на поводу у моди", пише Le Figaro.
При цьому Макрон вважав візит до столиці України корисним, навіть після візитів ряду європейських лідерів і голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйен.
"Я просто вважаю, що покликання президента республіки - продовжувати говорити з усіма і всіма, і їхати до Києва щось пропонувати, але не раніше", - додав він.
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Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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