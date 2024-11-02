Путін не обмежиться військами з КНДР: з ким ще диктатор може підписати "угоди"

Ключові тези:
- Путін може підписати "угоду" з Іраном
- Лідер РФ не прагне до перемирʼя
Ймовірно, Володимир Путін на угоді з КНДР не зупиниться. Політичний експерт, Олександр Морозов в етері Еспресо висловив думку, що диктатор може спробувати налагодити подібну співпрацю з Ірану.
Експерт зазначає, що Путін, як завжди, пояснить присутність іранських військ у Росії військовими навчаннями чи тренуваннями.
"При цьому у Кремлі говоритимуть, що так, ніяких обмежень немає, і вони можуть брати участь із боку Кремля у воєнних діях проти України.", - розповідає Морозов.
Він додає, що подібні дії Путіна будуть свідчити про ескалацію.
"Безсумнівно, такий демонстративний крок Путіна, спрямований на те, щоб показати: немає ніяких мирних переговорів, ніякого перемир'я, не треба морочити собі голову перемир'ям, наші наміри ось такі, ми будемо далі створювати проблеми, зокрема й для міжнародної безпеки, буквально наочно конструюючи цю вісь: Росія – КНДР – Іран. Це, звісно, безумство. Але така наочна логіка Кремля зараз", - підкреслив політолог.
Хто такий Олександр Морозов
Олександр Морозов - російський журналіст, політолог, політичний філософ. У 2011-2014 рр. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – викладач Бохумського університету в Німеччині, 2015-2016 - співробітник німецького видання Deutsche Welle. Науковий співробітник, викладач Карлова університету Центру російських досліджень Бориса Нємцова (Прага). Керівник Інституту вільної Росії.
У лютому 2022 року Олександр Морозов підписав відкритий лист російських вчених та наукових журналістів із засудженням військового вторгнення Росії в Україну та закликом вивести війська з території України.
Участь КНДР у війні проти України - останні новин
Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що приблизно 10 000 північнокорейських солдатів прибули для військових тренувань до східних регіонів Росії. Деяких з них вже перемістили ближче до кордону з Україною.
Пізніше Главред писав, що Північна Корея вже перекинула до країни-агресора Росії 12 тисяч своїх військових, 25% з яких перебувають у Курській області. За словами керівника ЦПД, ці війська Кремль планує залучити до боїв безпосередньо у підрозділах армії РФ. Для цього Росія вже підготувала їм документи та форму.
Згодом зʼясувалось, що для солдатів КНДР поїздка в Росію та участь у російсько-українській війні може бути навіть приводом для гордості, а ще вона розглядається ними як рідкісний шанс добре заробити і досягнути привілейованого становища.
Читайте також:
- Вступ КНДР у війну: як такий крок вплине на рішення щодо ударів по РФ - ОП
- Удар Заходу по військах КНДР в Україні: у США закликали зробити рішучий крок
- Китай зробив цинічну заяву про співпрацю КНДР і Росії
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред