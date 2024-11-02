Путін не обмежиться військами з КНДР: з ким ще диктатор може підписати "угоди"

Політолог вважає, що Путін може залучити військових з Ірану у війну проти України.

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Путін може підписати нові "угоди" / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ключові тези:

Путін може підписати "угоду" з Іраном

Лідер РФ не прагне до перемирʼя

Ймовірно, Володимир Путін на угоді з КНДР не зупиниться. Політичний експерт, Олександр Морозов в етері Еспресо висловив думку, що диктатор може спробувати налагодити подібну співпрацю з Ірану.

Експерт зазначає, що Путін, як завжди, пояснить присутність іранських військ у Росії військовими навчаннями чи тренуваннями.

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"При цьому у Кремлі говоритимуть, що так, ніяких обмежень немає, і вони можуть брати участь із боку Кремля у воєнних діях проти України.", - розповідає Морозов.

Він додає, що подібні дії Путіна будуть свідчити про ескалацію.

"Безсумнівно, такий демонстративний крок Путіна, спрямований на те, щоб показати: немає ніяких мирних переговорів, ніякого перемир'я, не треба морочити собі голову перемир'ям, наші наміри ось такі, ми будемо далі створювати проблеми, зокрема й для міжнародної безпеки, буквально наочно конструюючи цю вісь: Росія – КНДР – Іран. Це, звісно, безумство. Але така наочна логіка Кремля зараз", - підкреслив політолог.

Армія КНДР / Инфографика: Главред

Хто такий Олександр Морозов Олександр Морозов - російський журналіст, політолог, політичний філософ. У 2011-2014 рр. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – викладач Бохумського університету в Німеччині, 2015-2016 - співробітник німецького видання Deutsche Welle. Науковий співробітник, викладач Карлова університету Центру російських досліджень Бориса Нємцова (Прага). Керівник Інституту вільної Росії. У лютому 2022 року Олександр Морозов підписав відкритий лист російських вчених та наукових журналістів із засудженням військового вторгнення Росії в Україну та закликом вивести війська з території України.

Участь КНДР у війні проти України - останні новин

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що приблизно 10 000 північнокорейських солдатів прибули для військових тренувань до східних регіонів Росії. Деяких з них вже перемістили ближче до кордону з Україною.

Пізніше Главред писав, що Північна Корея вже перекинула до країни-агресора Росії 12 тисяч своїх військових, 25% з яких перебувають у Курській області. За словами керівника ЦПД, ці війська Кремль планує залучити до боїв безпосередньо у підрозділах армії РФ. Для цього Росія вже підготувала їм документи та форму.

Згодом зʼясувалось, що для солдатів КНДР поїздка в Росію та участь у російсько-українській війні може бути навіть приводом для гордості, а ще вона розглядається ними як рідкісний шанс добре заробити і досягнути привілейованого становища.

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