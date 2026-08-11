Багато загиблих і поранених: РФ атакувала 'Запоріжсталь', завод зупинив роботу

Внаслідок ворожої атаки один з найбільших металургійних заводів повністю зупинився.

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Працівники комбінату не встигли добігти до укриття / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ДСНС Запоріжжя

Коротко:

РФ вдарила по "Запоріжсталі" балістикою

Внаслідок атаки загинули працівники, які рухалися до укриття

Роботу заводу призупинено

Країна-агресорка Росія вночі 11 серпня атакувала промисловий майданчик Запоріжжя. Внаслідок ворожого балістичного удару загинули працівники металургійного комбінату "Запоріжсталь".

Як повідомили у Facebook підприємства, російська ракета забрала життя 7 членів команди, які рухалися до укриття одразу після оголошення повітряної тривоги. Ще 21 людина отримала поранення.

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Запоріжсталь / Інфографіка: Главред

"На жаль, ця терористична атака забрала життя семи членів команди Запоріжсталі. Їхня загибель стала великою втратою для родин, близьких і всіх нас. Також серед наших колег 21 поранений. Ми надаємо їм усю необхідну допомогу та підтримку. Залишаємося на зв’язку із сім’ями загиблих і постраждалих та допомагаємо їм пережити цей надзвичайно важкий час", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено енергетичні підрозділи та інфраструктуру запорізьких підприємств Метінвесту, основні й допоміжні потужності коксового та доменного виробництв.

"Наразі роботу металургійного комбінату повністю зупинено, інші виробничі майданчики працюють на знижених потужностях. Фахівці оцінюють наслідки ворожої атаки, можливості та терміни відновлення, а також проводять необхідні аварійно-ремонтні роботи", - додали у дописі "Запоріжсталі".

РФ планує удари до 200 балістичних ракет за атаку

Главред писав, що за словами командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді (Мадяра) в інтерв'ю агентству АР, Росія планує наростити масований залп по Україні до 200 балістичних ракет за одну атаку.

Нині спроможності ворога обмежені 77 ракетами. Але навіть частковий вихід на заявлені показники змінить характер обстрілів українських міст. Єдиним інструментом, який реально здатен зрізати ці цифри є ураження Україною всіх російських підприємств, задіяних у ланцюжку виробництва ракет.

Удари РФ по Запоріжжю та області - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 11 серпня окупанти застосували ракети та авіабомби для ударів по Запоріжжю. У місті виникли пожежі й зникло світло. Цілями стали промислові об'єкти та інфраструктура, однак під ударом опинилася й житлова зона.

Раніше, 2 серпня, Росія завдала удару по приватному сектору Запоріжжя, зафіксовано руйнування та пожежі. В результаті атаки загинула людина, є постраждалі.

Напередодні, 26 липня, стало відомо, що російські керовані авіабомби ударили по Запоріжжю. Внаслідок атаки були пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, навчальний заклад.

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Про джерело: Запоріжсталь Публічне акціонерне товариство Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь" - одне з провідних підприємств металургійної галузі, третій за масштабами виробник металопродукції в Україні, пише Вікіпедія. Комбінат входить до десятки найбільших приватних підприємств України (2020), виробляє майже 11 % чавуну і сталі, а також 29,4 % листового прокату в Україні, постачає продукцію на зовнішній ринок.

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