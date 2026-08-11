Популярна блогерка з TikTok не витримала хейту: пішла прямо під час прямого ефіру

Жахливий інцидент стався 5 серпня, коли Чан вела пряму трансляцію зі своєї квартири.

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Популярна інфлюенсерка не витримала цькування / Колаж Главред, фото Instagram/minann22

Коротко:

Що зробила з собою Чан

Що стало причиною смерті

K-pop-інфлюенсерка Міна Чан, судячи з усього, покінчила життя самогубством під час прямої трансляції в TikTok після різкої критики з боку шанувальників K-pop.

Як пише Page Six, 26-річна Чан була відома як активна прихильниця K-pop-гурту ENHYPEN і мала понад 80 000 підписників у TikTok.

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Жахливий інцидент стався 5 серпня, коли Чан вела пряму трансляцію зі своєї квартири. Поліцейський відділок Йонсан повідомив виданню, що поліція виявила її мертвою близько 5:33 ранку після отримання заяви від одного з її знайомих.

Повідомляється, що під час прямої трансляції багато користувачів соціальних мереж закликали владу допомогти японській зірці соцмереж, яка проживала в Південній Кореї.

Популярна інфлюенсерка стала жертвою хейту / Фото Instagram/minann22

Її молодша сестра Чан підтвердила її смерть наступного дня в Instagram Stories.

"Моя улюблена старша сестра, яка завжди була доброю та привітною до всіх, кого зустрічала, пішла з життя", - йдеться у повідомленні. "Прошу вас пам’ятати про мою сестру у своїх думках і молитвах".

Популярна інфлюенсерка стала жертвою хейту / Фото Instagram/minann22

Перед смертю Чан зіткнулася з різкою критикою з боку фанатів ENHYPEN через інцидент під час виступу бойз-бенду в США минулого місяця.

Популярна інфлюенсерка стала жертвою хейту / Фото Instagram/minann22

Чан намагалася попросити учасника групи Сону передати квіти іншому учаснику, Ні-кі, який, як і Чан, родом з Японії, і деякі фанати звинуватили її в порушенні правил.

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