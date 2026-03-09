Зеленський відповів на звинувачення Трампа та розкрив плани на переговори з РФ

Президент анонсував новий раунд тристоронніх переговорів.

Зеленський анонсував зустріч та відповів на закиди Дональда Трампа / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, скріншот з відео

Ключові тези Зеленського:

Наступний раунд переговорів може відбутися наступного тижня

Україна наполягає на тристоронньому форматі

Новий раунд переговорів може відбутися наступного тижня. Переговори повинні відбуватися за участі США. Про це президент України розповів в інтерв'’ю The New York Times.

Як пояснив президент, попередній раунд переговорів, який мав відбутися в ОАЕ минулої п’ятниці, було відкладено через робочу поїздку глави держави на лінію фронту. Зеленський наголосив, що для України принциповою є присутність американської сторони за столом переговорів.

Попри пропозиції Вашингтона розглянути варіант проведення переговорів лише між Україною та РФ, Київ наполягає саме на тристоронньому форматі.

"Я думаю, що це буде наступного тижня, якщо ми серйозно налаштовані продовжувати ці переговори", - зазначив президент.

Відповідь на критику Дональда Трампа

Під час інтерв’ю журналісти попросили Зеленського відреагувати на гучні заяви Дональда Трампа, який нещодавно назвав українського лідера "перешкодою для миру" стверджуючи про нібито готовність Путіна до угоди.

Президент України відповів на ці закиди з дипломатичною іронією. Він нагадав, що причини війни та роль агресора є очевидними фактами для світової спільноти, які не потребують додаткових пояснень.

Водночас Зеленський позитивно оцінив зусилля окремих представників команди Трампа. Президент відзначив конструктивну роботу спецпосланника Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, які, за його словами, докладають реальних зусиль для пошуку компромісних рішень у переговорному процесі.

Як операція проти Ірану вплинула на РФ - думка експерта

Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко вважає, що операція проти Ірану показала, що Путін постійно живе у страху, бо в будь-який момент по ньому можуть завдати удару. Через це його можливості для зустрічей на рівні лідерів обмежені і Кремль вже не розглядає ОАЕ чи Саудівську Аравію як безпечні місця для переговорів.

За його словами, ці події ослаблюють Путіна. Водночас Україні не слід вестися на будь-які його вимоги чи поступки, а натомість демонструвати чіткість, жорсткість та витривалість.

Як повідомляв раніше Главред, 4 березня Зеленський заявив, що черговий раунд мирних переговорів між Україною, США та Росією відкладається через ситуацію навколо Ірану. Про це заявив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. За його словами, наразі немає необхідних сигналів для проведення тристоронньої зустрічі, однак Україна готова відновити переговори, щойно дозволить безпекова ситуація.

Також спеціальний посланник США Стів Віткофф заявив, що у мирних переговорах між Україною та Росією найближчими тижнями очікується додатковий прогрес. Він наголосив, що робота над мирною угодою триває, а переговори вже дали результат.

У звіті Інститут вивчення війни зауважили, що у Кремлі намагаються використати ситуацію на Близькому Сході, щоб створити інформаційне підґрунтя для звинувачень США у можливому зриві мирних переговорів щодо України. Аналітики звернули увагу на заяви глави МЗС Росії Сергій Лавров, який розкритикував риторику Дональд Трамп та глави Пентагону Піт Гегсет щодо дій США та Ізраїлю проти Ірану.

