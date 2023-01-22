Новий міністр оборони Німеччини анонсував візит в Україну - Bild

Борис Пісторіус може приїхати в Україну впродовж найближчого місяця. Ймовірно це стане першим міжнародним візитом чиновника на цій посаді.

Борис Пісторіус планує візит в Україну / Фото Facebook

Новопризначений міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що впродовж найближчого місяця прибуде в Україну. Ймовірно це стане першим міжнародним візитом чиновника на цій посаді.

Про свої плани Пісторіус розповів в інтерв'ю Bild am Sonntag.

"Можливо, навіть у найближчі чотири тижні. У п'ятницю я зустрівся з моїм українським колегою в Рамштайні для інтенсивного обміну. Олексій Резніков - дуже доступна, відкрита людина, яка точно знає, чого хоче", – сказав Пісторіус.

Також міністр відповів на запитання про постачання Україні німецьких танків Leopard. За словами Пісторіуса, Німеччина веде дуже тісний діалог з цього питання з міжнародними партнерами. Передусім із США.

"Щоб бути добре підготовленим до можливих рішень, я доручив своєму відомству перевірити все, щоб ми не втрачали часу без необхідності, якщо трапиться найгірше", – додав політик.

Танки Leopard 2 для України

На зустрічі Раммштайн-8, яка відбулася 20 січня в Німеччині, так і не було ухвалено рішення про передачу Україні танків Leopard 2.

Новий глава Міноборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що є аргументи як "за", так і "проти" запуску такої ініціативи. У Бундестазі в такій ситуації піддали критиці канцлера ФРН Олафа Шольца.

Сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем розкритикував Німеччину за неготовність вирішити питання з поставками Leopard 2 Україні. Він підкреслив, що "втомився від цього шоу" і закликав Берлін дати танки Києву, оскільки це в інтересах німецької держави.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що Захід поставить Україні німецькі танки Leopard 2. Тривають дискусії з приводу того, як в публічній сфері оголошувати про таке рішення. Київ досяг серйозного прогресу в отриманні військової допомоги, і західний світ розраховує на перемогу української держави у війні з Росією.

Танк Leopard 2 - в чому його особливість Танк Leopard 2 - один з найвдаліших проектів в післявоєнній історії танкобудування. Його головна зброя - гладкоствольна гармата Rheinmetall RH-120. Вона використовується також в американських танках M1 Abrams, японських Type 90 і південнокорейських К1А1. На відміну від радянських танків у "Леопарда" ручна зарядка гармати. Снаряди танка зберігаються в спеціальній ніші у вежі, відокремленій від бойового відділення сталевими дверцятами. У разі детонації боєкомплекту вибухова хвиля виходить назовні через вишибні панелі та не завдає шкоди екіпажу. Вважається, що німецький танк здатний утримати 125 мм підкаліберний боєприпас радянських танків на відстані 1,5 км. Його гармата пробиває до 560 мм танкової броні на відстані в два кілометри. Для порівняння, російський Т-72Б3 має лобову броню на рівні 530 мм. Leopard 2 здатний вести ефективний вогонь на дальності до 5 км при русі бездоріжжям. Машина може розвивати швидкість до 68 км/год. Для повного розвороту на одному місці Leopard 2A4 потрібно всього 10 секунд.

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