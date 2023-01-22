Німеччина може передати Україні 19 танків Leopard 2 - ЗМІ

Всього Бундесвер має 312 танків Leopard 2, з яких 99 в травні минулого року перебували в ремонті, а один вже був списаний.

Німецькі військові можуть обійтися без моделей танків Leopard, які використовуються на навчаннях / Bundeswehr / David Karafa

У Німеччині є 212 справних танків Leopard 2 різних модифікацій, з яких країна можливо передасть Україні 19 танків Leopard 2A5, які використовуються лише для навчань.

Про це пише німецьке видання Der Spiegel з посиланням на свої джерела

Видання отримало перелік всіх моделей танків Leopard 2, якими володіє Німеччина. Згідно зі списком, який був складений ще на початку літа 2022 року, всього Бундесвер має 312 танків Leopard 2, з яких 99 в травні минулого року перебували в ремонті, а один вже був списаний.

Крім них, в списку 212 моделей Leopard 2. Серед них різні моделі 2А5, 2А6, 2А7 і 2А7V, яка є найсучаснішою версією. Станом на 22 травня у військах було 53 одиниці Leopard 2А7V.

За словами джерел видання, список також містить інформацію, які моделі підходять для доставки в Україну.

Можна припустити, що Бундесвер може передати 19 моделей Leopard 2A5. Згідно зі списком, зараз вони використовуються для імітації ворожих сил в центрі бойової підготовки армії.

Як пише Der Spiegel, військові кажуть, що можуть обійтися без моделей 2А5, оскільки вони використовуються лише на навчаннях.

Танки Leopard 2 для України

На зустрічі Раммштайн-8, яка відбулася 20 січня у Німеччині, так і не було ухвалено рішення про передачу Україні танків Leopard 2.

Новий глава Міноборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що є аргументи як "за", так і "проти" запуску такої ініціативи. У Бундестазі в такій ситуації піддали критиці канцлера ФРН Олафа Шольца.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна зміцниться за підсумками зустрічі Раммштайн-8. Однак, за словами гаранта, Києву ще доведеться поборотися за отримання танків Leopard 2.

Сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем розкритикував Німеччину за неготовність вирішити питання з поставками Leopard 2 Україні. Він підкреслив, що "втомився від цього шоу" і закликав Берлін дати танки Києву, оскільки це в інтересах німецької держави.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що Захід поставить Україні німецькі танки Leopard 2. Тривають дискусії з приводу того, як в публічній сфері оголошувати про таке рішення. Київ досяг серйозного прогресу в отриманні військової допомоги, і західний світ розраховує на перемогу української держави у війні з Росією.

Танк Leopard 2 - в чому його особливість Танк Leopard 2 - один з найвдаліших проектів в післявоєнній історії танкобудування. Його головна зброя - гладкоствольна гармата Rheinmetall RH-120. Вона використовується також в американських танках M1 Abrams, японських Type 90 і південнокорейських К1А1. На відміну від радянських танків у "Леопарда" ручна зарядка гармати. Снаряди танка зберігаються в спеціальній ніші у вежі, відокремленій від бойового відділення сталевими дверцятами. У разі детонації боєкомплекту вибухова хвиля виходить назовні через вишибні панелі та не завдає шкоди екіпажу. Вважається, що німецький танк здатний утримати 125 мм підкаліберний боєприпас радянських танків на відстані 1,5 км. Його гармата пробиває до 560 мм танкової броні на відстані в два кілометри. Для порівняння, російський Т-72Б3 має лобову броню на рівні 530 мм. Leopard 2 здатний вести ефективний вогонь на дальності до 5 км при русі бездоріжжям. Машина може розвивати швидкість до 68 км/год. Для повного розвороту на одному місці Leopard 2A4 потрібно всього 10 секунд.

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