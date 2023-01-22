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Україна отримає танки Leopard 2, рішення готується - ГУР

22 січня 2023, 00:22
Україна вже досягла прориву в отриманні військової допомоги - Захід дотримується єдиної позиції, згідно з якою Київ повинен перемогти у війні, зазначили в ГУР.
Бойовий танк Leopard 2
Захід налаштований на перемогу України, а для цього потрібні танки Leopard 2 - ГУР / Bundeswehr

Захід поставить Україні німецькі танки Leopard 2. Йдуть дискусії з приводу того, як в публічній сфері оголошувати рішення. Київ досяг серйозного прогресу в отриманні військової допомоги, і західний світ розраховує на перемогу української держави у війні з агресором Росією. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що Україна у 2022 році досягла серйозного прориву в отриманні військової допомоги. Світ погодився підтримувати Київ у відбитті повномасштабної збройної агресії Москви.

"За останній рік вільний світ пройшов тектонічні кроки і зміни в розумінні ситуації в Україні, сприйняття Росії і готовності допомагати Україні. Все, що ми бачимо за допомогою засобів протиповітряної, протиракетної оборони і бронетехніки - це вже прорив", - зазначив Юсов.

Також він додав, що, незважаючи на те, що рішення в публічній сфері ще не прозвучало, Україна все ж таки отримає танки Leopard 2. Консенсус з цього питання в країнах Заходу вже сформований.

"Спільна позиція партнерів щодо необхідності перемоги України вже сформована, а для цього точно потрібні танки, в тому числі танки Leopard 2", - підкреслив Андрій Юсов.

Танки Leopard 2 для України

На зустрічі Рамштайн-8 у Німеччині, яка відбулася 20 січня, країни Заходу так і не ухвалили рішення щодо постачання танків Leopard 2 Україні. Новий німецький міністр оборони Борис Пісторіус сказав, що є як аргументи "за", так і аргументи "проти" реалізації ініціативи. У Бундестазі через це піддали критиці канцлера Олафа Шольца.

Президент Володимир Зеленський сказав, що Україна за підсумками зустрічі в Рамштайні зміцнить свої позиції. Однак Києву, як і раніше, потрібні танки Leopard 2. За їх отримання доведеться поборотися.

Американський сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем піддав критиці ФРН за нерішучість у питанні постачань танків Leopard 2 Україні. Він сказав, що "втомився від цього шоу" і закликав Німеччину надати танки Києву, оскільки це відповідає національним інтересам Берліна.

Загроза наступу Росії:

ГУР Міноборони України війна Росії та України Танк Leopard 2
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