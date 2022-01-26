Нові варіанти для Путіна і "заходи у відповідь" Москви: Лавров вибухнув погрозою на адресу Заходу

Росія вживе заходів, якщо США нададуть неконструктивну відповідь на ініціативи Москви - Лавров / Reuters

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров зробив заяву про те, що якщо Захід, мовляв, продовжуватиме діяти "агресивно", то Москва, як і попереджав російський президент, піде на застосування заходів у відповідь. США повинні передати Росії свої відповіді щодо безпеки вже на цьому тижні. Пропозиції Путіна щодо подальших дій залежатиме від змісту документа.

Як повідомляє ТАСС, він сказав про те, що Москва нібито вживе заходів у разі "неконструктивної" відповіді Вашингтона на ініціативи щодо безпеки.

"Якщо конструктивної відповіді не послідує, і Захід продовжить свій агресивний курс, то Москва, як не раз заявляв президент, вживе необхідних заходів у відповідь. У будь-якому випадку всі повинні виходити з того, що безпека Росії та її громадян - безумовний пріоритет, і вона буде надійно забезпечена за всіх обставин", - стверджує Лавров.

За його словами, російська сторона очікує на отримання від американців документа щодо безпеки вже на цьому тижні. У Росії залежно від позиції США готуватимуть ініціативи для Путіна щодо відповідних кроків Москви.

"Залежно від змісту цієї відповіді ми будемо готувати спільно з нашими колегами з інших відомств пропозиції президенту про подальші кроки", - додав глава російського МЗС.

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Також він уточнив, що Росія не зацікавлена в широкому обговоренні питань безпеки, у тому числі і за участю Європейського Союзу.читайте такожВторгнення РФ в Україну, НАТО і питання визнання "ЛДНР": головні заяви Блінкена та Лаврова

"Замотати наші проекти в нескінченних дискусіях, а така лінія чітко проглядається, особливо в спробах скинути всю цю тематику в ОБСЄ, або шляхом наполегливих закликів Євросоюзу знайти і йому місце в цих дискусіях, ми не дамо. Замотати нашу ініціативу ми не дамо", - підкреслив Сергій Лавров.

Перемовини Заходу та Росії щодо безпеки

США, Північноатлантичний альянс та Росія в період з 10 по 13 січня провели низку дискусій щодо безпеки у Європі. Перемовини йшли на тлі посилення присутності російських військ біля кордонів України і звинувачення Москви на адресу НАТО в погрозах своїм рубежам.

Заступниця Державного секретаря США Венді Шерман, яка представляла Вашингтон у перемовинах з Росією, заявила, що американська сторона не піде на поступки Москві зі стратегічно важливих питань. Йдеться про гарантії нерозширення НАТО на схід і відмову України від інтеграції до військово-політичного блоку Заходу.

Делегат Росії, заступник голови МЗС Сергій Рябков сказав, що Москва не збирається нападати на Україну. Однак російська держава має намір вимагати, щоб Захід надав РФ гарантії, згідно з якими Україна та Грузія, мовляв, ніколи не повинні вступити до Північноатлантичного альянсу.

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг оголосив про те, що блок не може піти на поступки Росії щодо територіальної цілісності України, Грузії та Молдови. Держави можуть вступити до НАТО, а у Москви немає механізму для блокади їх інтеграції у блок.

Столтенберг також попередив Росія про те, що якщо вона піде новою війною на Україну, НАТО проведе додаткове посилення своїх позицій у Східній Європі.