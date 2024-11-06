'Нова реальність для українців': експерт озвучив плани Трампа щодо війни

На думку оглядача, перемога Дональда Трампа на виборах у США — це темний день для українців.

https://glavred.net/world/novaya-realnost-dlya-ukraincev-ekspert-ozvuchil-plany-trampa-otnositelno-voyny-10611782.html Посилання скопійоване

Що чекати Україні після перемоги Трампа / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот із facebook.com/DonaldTrump

Основне:

Трамп має свій План щодо війни в Україні

Українцям доведеться жити в новій реальності

Україні доведеться жити в новій реальності після перемоги Дональда Трампа на виборах у США. Про це заявив міжнародний оглядач Юрій Фізер в етері телеканалу Еспресо.

За його словами, українцям все ж варто чекати певних змін.

відео дня

"Для українців це, якщо не чорний день, то принаймні темний. Сьогодні ми прокинулися в новій реальності, і в цій реальності нам доведеться жити з 20 січня наступного року. Дональд Трамп вже оголосив себе переможцем на виборах", - підкреслив він.

Вибори у США / Інфографіка Главред

Юрій Фізер пригадує, що Дональд Трамп неодноразово заявляв, що війна не потрібна ні світу, ні США, також він зазначав, що має певний План для завершення війни, хоча ніхто його не бачив. Навіть під час своєї промови республіканець наголосив, що "більше ніяких воєн під час його каденції".

"Трамп натякав, що саме він хоче зробити для завершення війни. Він зазначив, що від одного забере, тобто від України та президента нашої держави Володимира Зеленського - забере зброю і фінансування, а другому додасть, тобто забере санкції й відновить економічну співпрацю з Путіним. Таким чином, він хоче посадити за стіл переговорів і стверджує, що саме цей стіл має стати місцем, де буде вирішено завершення війни", - додав Фізер.

Вибори в США - останні новини

Як писав раніше Главред, американський політик Дональд Трамп, який брав участь у виборах США оголосив про свою перемогу особисто. За його словами, тепер він став і 45-им і 47-им президентом Сполучених Штатів.

Під час своєї промови республіканець пообіцяв, що він закінчить війну. Також Трамп підкреслив, що курс США "розвернеться на 180 градусів" і це буде час, коли американці відновлять контроль у своїй країні. Політик заявив, що податки будуть знижені, а у США буде більше нафти, ніж у Саудівської Аравії та Росії.

Тим часом Маркус Цінер, експерт Німецького фонду Маршалла вважає, що Трамп може підірвати військову допомогу Києву від найбільшого донора - США і підштовхнути до територіальних поступок.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред