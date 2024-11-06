'Нова реальність для українців': експерт озвучив плани Трампа щодо війни

Основне:
- Трамп має свій План щодо війни в Україні
- Українцям доведеться жити в новій реальності
Україні доведеться жити в новій реальності після перемоги Дональда Трампа на виборах у США. Про це заявив міжнародний оглядач Юрій Фізер в етері телеканалу Еспресо.
За його словами, українцям все ж варто чекати певних змін.
"Для українців це, якщо не чорний день, то принаймні темний. Сьогодні ми прокинулися в новій реальності, і в цій реальності нам доведеться жити з 20 січня наступного року. Дональд Трамп вже оголосив себе переможцем на виборах", - підкреслив він.
Юрій Фізер пригадує, що Дональд Трамп неодноразово заявляв, що війна не потрібна ні світу, ні США, також він зазначав, що має певний План для завершення війни, хоча ніхто його не бачив. Навіть під час своєї промови республіканець наголосив, що "більше ніяких воєн під час його каденції".
"Трамп натякав, що саме він хоче зробити для завершення війни. Він зазначив, що від одного забере, тобто від України та президента нашої держави Володимира Зеленського - забере зброю і фінансування, а другому додасть, тобто забере санкції й відновить економічну співпрацю з Путіним. Таким чином, він хоче посадити за стіл переговорів і стверджує, що саме цей стіл має стати місцем, де буде вирішено завершення війни", - додав Фізер.
Скандальні заяви Трампа про війну в Україні
Американський політик, 45-й президент США неодноразово заявляв, що зможе "закінчити війну в Україні за 24 години", якщо його знову переоберуть на посаду глави Білого дому. Також він стверджував, що врешті-решт російському диктатору Володимиру Путіну вдасться захопити Україну. Згідно зі ще однією його заявою, Україні, можливо, доведеться віддати частину території Росії, щоб зупинити війну.
Про самого російського диктатора Володимира Путіна Трамп говорив компліментарно. Зокрема, коментуючи зустріч Путіна і лідера Китаю Сі Цзіньпіна, що відбулася 20 березня 2023 року, Трамп назвав господаря Кремля "дуже розумною людиною".
"Якщо ви бачили днями президента Сі, розумного, найкращого у своїй грі, президента Путіна, розумну, дуже розумну людину, яка стоїть там і говорить про світовий порядок на наступні 100 років", - заявив політик.
За словами Трампа, у нього "чудові стосунки" з диктатором Путіним, що нібито і допоможе йому закінчити війну.
Вибори в США - останні новини
Як писав раніше Главред, американський політик Дональд Трамп, який брав участь у виборах США оголосив про свою перемогу особисто. За його словами, тепер він став і 45-им і 47-им президентом Сполучених Штатів.
Під час своєї промови республіканець пообіцяв, що він закінчить війну. Також Трамп підкреслив, що курс США "розвернеться на 180 градусів" і це буде час, коли американці відновлять контроль у своїй країні. Політик заявив, що податки будуть знижені, а у США буде більше нафти, ніж у Саудівської Аравії та Росії.
Тим часом Маркус Цінер, експерт Німецького фонду Маршалла вважає, що Трамп може підірвати військову допомогу Києву від найбільшого донора - США і підштовхнути до територіальних поступок.
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