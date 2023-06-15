Вночі Краснодар не спав: у місті пролунали вибухи

Жителі Краснодара кажуть, що вибухи чули по всьому місту, у деяких навіть затремтіли вікна.

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У Краснодар прийшла "бавовна" / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, Google maps

У ніч на четвер, 15 червня, в російському Краснодарі було голосно - в місті прозвучали потужні вибухи.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, вибухи прогриміли близько 00:30 за київським часом. Їхні звуки чули в кожному районі міста, у деяких жителів в квартирах навіть затремтіли вікна.

Дивіться відео - У російському Краснодарі прогриміли вибухи:

відео дня

У Краснодарі прогриміли вибухи / скріншот

Гауляйтер Криму Сергій Аксьонов також поскаржився, що півострів атакували безпілотники. За його словами, дев'ять дронів було знищено.

"6 апаратів збито силами ППО, 3 заглушено і посаджено засобами РЕБ. Один безпілотник здетонував у Красногвардійському районі, село Докучаєво. Жертв немає, у низці будинків вибито шибки. Всі служби виїхали на місце", - написав він у Telegram.

Як повідомляв Главред, 26 травня в центрі міста Краснодар в РФ прогриміли два гучні вибухи. Російські пропагандистські ЗМІ писали про те, що місто було атаковане безпілотниками.

3 березня в Краснодарі пролунали потужні вибухи. Місцеві жителі повідомляють, що їх було чутно в районі місцевого авіаучилища. Сила вибухів була такою, що в будинках тремтіли шибки, а на автомобілях в місті спрацьовувала сигналізація.

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