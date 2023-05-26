Краснодар у РФ атакували дрони, в місті прогриміли вибухи - ЗМІ

Близько 4 години ранку в п'ятницю, 26 травня, в центрі міста Краснодар в РФ прогриміли два гучні вибухи. Російські пропагандистські ЗМІ пишуть про те, що місто було атаковане безпілотниками.
Видання Baza у Telegram стверджує, що сили ППО спрацювали після того, як місто атакували дрони.
За словами очевидців, перед вибухами вони чули звук, схожий на БПЛА. Також повідомляється, що "щонайменше один з безпілотників був збитий".
Мер Краснодара Євген Наумов повідомив, що через вибухи в місті пошкоджено офісну будівлю і житловий будинок. Він стверджує, що постраждалих немає, але водночас не уточнює причину події.
Місцеві пабліки поширили фото і відео атаки БПЛА на місто, а жителі діляться враженнями, мовляв, вибух був такої сили, що будинок затрясло, а всі жителі з криками вибігли на вулицю.
Дивіться відео в нашому Telegram-каналі про ранкові вибухи в Краснодарі:
Як повідомляв Главред, 3 березня в Краснодарі пролунали потужні вибухи. Місцеві жителі повідомляють, що їх було чутно в районі місцевого авіаучилища. Сила вибухів була такою, що в будинках тремтіли шибки, а на автомобілях в місті спрацьовувала сигналізація.
Вночі 25 травня в будівлі Міністерства оборони РФ, яке розташоване в Москві на Фрунзенській набережній, виникла пожежа.
Жителі довколишніх будинків повідомляли, що після того, як дим від пожежі в Міноборони РФ розсіявся, в повітрі залишився дивний їдкий запах.
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