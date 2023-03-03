Потужні вибухи і стовп диму: у російському Краснодарі "бавовна" в районі льотного училища

Внаслідок вибуху в місцевих жителів тремтіли шибки і вмикалася сигналізація на автомобілях. Після цього спалахнула потужна пожежа.

У російському Краснодарі вибухи в районі льотного училища/ Telegram

У Краснодарі в країні-агресорці РФ 3 березня пролунали потужні вибухи. Місцеві жителі повідомляють, що їх було чути у районі місцевого авіаучилища.

Сила вибухів була такою, що у будинках тремтіли шибки, а на автомобілях у місті спрацьовувала сигналізація. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що вибух чули в різних районах Краснодара і селища Нова Адигея.

відео дня

Після цього там спалахнула велика пожежа, здійнявся великий стовп диму. Фото і відео пожежі поширилися у мережі.

У той же час у російському МНС намагалися "заспокоїти громадян" і сказали, нібито це просто "сталося займання у полі". Спочатку у відомстві повідомляли, що на місце виїхали пожежно-рятувальні підрозділи, проте пізніше заявили, нібито рятувальники не залучаються, адже ця ситуація "у зоні відповідальності іншого відомства".

Місцеві чиновники ситуацію не коментували. А в самому авіаучилищі заявили, нібито на їхньому аеродромі та прилеглих територіях "не було ніяких вибухів, пожежі та задимлення".

Telegram

Telegram

Серія вибухів у країні-агресорці Росії

Нагадаємо, 2 березня стало відомо, що у російському місті Ульяновськ на місцевому підприємстві військово-промислового комплексу – авіаремонтному заводі – пролунав потужний вибух. За попередньою інформацією, в ангарі авіаремонтного заводу вибухнув важкий військово-транспортний літак з турбореактивними двигунами Іл-76 М.

Крім цього, увечері 2 березня в районі підмосковної Коломни стався потужний вибух, який чули практично у всіх районах міста. Саме в цьому населеному пункті знаходиться Конструкторське бюро машинобудування, яке розробило оперативно-тактичні ракетні комплекси Іскандер-М та гіперзвукові ракети Кинджал.

Нагадаємо, вранці 26 лютого на військовому аеродромі "Мачулищі" в Білорусі сталися два вибухи, які призвели до пошкодження російського військово-транспортного літака та снігоприбиральної техніки.

Читайте також: