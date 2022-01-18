"Нікуди не їхав": Назарбаєв перервав мовчання і вперше виступив зі зверненням

Назарбаєв / Reuters

Колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв вперше звернувся до народу з початку протестів і записав відео.

"Я пенсіонер і в даний час перебуваю на заслуженому відпочинку в столиці Казахстану та нікуди не їхав", - заявив Нурсултан Назарбаєв у відеозверненні.

За словами Назарбаєва, конфліктів у владі немає, а президент країни Касим-Жомарт Токаєв володіє всією повнотою влади.

"Ніякого конфлікту або протистояння в еліті немає. Чутки на цю тему абсолютно безпідставні", - сказав він.

Назарбаєв вважає, що січневі протести були спробою зруйнувати цілісність країни.

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"Січневі події потрясли весь Казахстан. Метою цих організованих заворушень і атаки на Казахстан було руйнування цілісності країни і підвалин держави... Трагедія стала для всіх нас уроком. Важливо з'ясувати, хто організував всі ці погроми і вбивства. Слідство дасть відповідь на це питання", - заявив він.

Назарбаєв покинув Казахстан

Раніше в ЗМІ з'являлася інформація, що Нурсултан Назарбаєв і його дочки з сім'ями покинули країну. Повідомлялося, що нібито в Дубаї, де знаходиться нерухомість сім'ї Назарбаєва, сів секретний літак з Нур-Султана. Також 24.kg повідомляв, що два літаки родини Назарбаєва прилетіли до Киргизстану.

12 січня посол Казахстану в Азербайджані Сержан Абдикаримов запевнив, що Назарбаєв перебуває в Казахстані.

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Що сталося в Казахстані

Масові протести в Казахстані розгорілися через підвищення ціни на скраплений газ. Спочатку мітингувальники вимагали лише знизити ціну на газ, проте за кілька днів протестів вимоги значно розширилися.

Президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду країни - це була одна з вимог протестувальників.

Влада запровадила надзвичайний стан: спочатку в Алмати, Мангістауській та Алматинській областях, пізніше - у столиці та у всіх інших регіонах країни.

У державі кілька днів точилися сутички між протестувальниками та правоохоронцями, були загиблі з обох сторін.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв дав наказ відкривати вогонь щодо учасників масових акцій протесту на поразку без попередження. У країні триває антитерористична операція, оголошено "червоний рівень".

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