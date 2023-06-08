Ніхто йому не допоміг: акула з'їла росіянина на очах у натовпу туристів

Повідомляється, що акула напала на росіянина в районі пляжу Dream Beach.

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Акула напала на росіянина / Колаж Главред, фото pixabay, скріншот

В Єгипті у туристичному місті Хургада акула припливла до берега і потягла одного з відпочиваючих.

Як повідомляють росЗМІ, генеральне консульство Росії в Хургаді передає, що загиблий був громадянином Росії.

"У зв'язку з цим просимо російських громадян при знаходженні у воді зберігати пильність, суворо керуватися встановлюваними єгипетською владою заборонами на купання і дайвінг, неухильно дотримуватися правил від співробітників готелів і берегової охорони", – повідомляє генконсульство РФ.

Повідомляється, що акула напала на росіянина в районі пляжу Dream Beach.

Інформацію про те, що загинув громадянин Росії, підтвердив також генеральний консул РФ в Хургаді Віктор Воропаєв.

"Близько 15: 00 за місцевим часом в районі міського пляжу "Dream Beach" (розташований в центральній частині Хургади) стався напад акули, в результаті якого загинув росіянин Попов В. Ю. 1999 року народження", – повідомляють в РФ.

Акула напала на росіянина / скріншот

Дивіться відео про те, як в Єгипті постраждала українська сім'я від нападу акули:

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