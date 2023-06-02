УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Нідерланди закуплять для ЗСУ десятки танків Leopard 1 - ЗМІ

Анна Ярославська
2 червня 2023, 07:40 оновлено 2 червня, 07:48
89
Уряд Нідерландів хоче закупити 96 одиниць танків у швейцарської компанії Ruag. Для цього він повинен отримати дозвіл від швейцарського уряду.
Танк Leopard 1, прапор Нідерландів
Постачальником "леопардів" для ЗСУ може стати швейцарська компанія / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, pixabay.com

Нідерланди планують придбати для України ще кілька десятків танків Leopard 1. Також розглядається можливість поставки і декількох зенітно-ракетних комплексів Patriot. Про це повідомляє NL Times з посиланням на джерела.

За даними видання, уряд Нідерландів хоче закупити 96 одиниць танків у швейцарської компанії Ruag. Для цього він повинен отримати дозвіл від швейцарського уряду, який досі неохоче співпрацював у постачанні зброї.

Швейцарія дотримується традиційної позиції нейтралітету. Країна фактично заблокувала експорт призначеної для України зброї.

На початку цього року Нідерланди разом з Німеччиною та Данією закупили для України щонайменше сотню бойових танків Leopard 1A5. Ці модернізовані танки були придбані зі складів безпосередньо у німецьких виробників.

Також Нідерланди розглядають можливість відправки в Україну більшої кількості зенітних ракет Patriot і обладнання.

"Союзникам України терміново необхідно надати країні більше зенітної зброї",-заявив прем'єр-міністр Марк Рютте під час візиту до Молдови на саміт європейських лідерів.

Рютте зазначив, що також сподівається переконати інші країни надати Україні Patriot.

ЗРК Patriot для України

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що країни, які мають системи Patriot, поділяться ними з Україною.

"Я не хочу говорити тут від імені кількох прем'єр-міністрів. Але кілька прем'єр-міністрів, які мають системи Patriot, пообіцяли швидке постачання цих систем. Дуже хороші протиракетні та зенітні комплекси для України", — сказав Моравецький на пресконференції в Кишиневі.

19 квітня міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив прибуття в Україну систем Patriot. Він подякував Німеччині, США та Нідерландам за надану допомогу і додав, що тепер українське небо стає більш безпечним.

27 квітня командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук заявив, що в Україні заступив на бойове чергування другий дивізіон зенітного ракетного комплексу Patriot.

Дивіться відео - Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про ЗРК Patriot та можливості, які ці системи відкривають перед Україною:

Інші новини:

війна в Україні новини України та світу війна Росії та України ЗРК Patriot танк Leopard 1
Реклама

Головне за день

Нідерланди закуплять для ЗСУ десятки танків Leopard 1 - ЗМІ

Нідерланди закуплять для ЗСУ десятки танків Leopard 1 - ЗМІ

07:40 Світ
"Таксі їм не замовлятиму": Зеленський закликав РФ забратися з Придністров'я

"Таксі їм не замовлятиму": Зеленський закликав РФ забратися з Придністров'я

07:39 Політика
Вночі у Києві лунали вибухи: РФ завдала по столиці України ракетно-дроновий удар

Вночі у Києві лунали вибухи: РФ завдала по столиці України ракетно-дроновий удар

06:47 Україна
Всі головні новини

Останні новини

08:24

Після Путіна РФ може очолити ще більший нацист і диктатор - Дикий

08:20

Чому високопоставлені кадировці наїхали на ПригожинаПогляд

07:40

Нідерланди закуплять для ЗСУ десятки танків Leopard 1 - ЗМІВідео

07:39

"Таксі їм не замовлятиму": Зеленський закликав РФ забратися з Придністров'яВідео

06:47

Вночі у Києві лунали вибухи: РФ завдала по столиці України ракетно-дроновий удар

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

06:20

Випущений на арену людожер Пригожин може забути, що він ручнийПогляд

04:30

Зізнаватися чи освідчуватись у коханні: пояснив відомий вчитель АвраменкоВідео

04:00

Яке сьогодні свято і у кого День ангела 2 червняВідео

03:40

Навіщо додавати картоплю у фарш для котлет: геніальна хитрість досвідчених господиньВідео

Реклама
03:00

Що буде якщо заряджати телефон 3 рази в день: поради щодо заощадження акумулятора

02:30

Сумська звернулася до "московської" дочки з ніжними словами в День захисту дітейВідео

02:00

Навіщо поливати часник солоною водою: багатий урожай здивує досвідчених городників

01:34

Чи збереже Пригожин вплив через втрату боєздатності ПВК Вагнера: прогноз експертаВідео

00:16

"Поки армія не знищить тих, хто вас кошмарить": Симоньян і Собчак оголосили про допомогу росіянам Шебекіно

00:10

"Подавляться кров'ю своїх дітей": блогерка розізлилась через роботу PatriotВідео

01 червня, четвер
23:56

"Роби, що хочеш": Седокова з чоловіком публічно з'ясовують стосунки

23:35

"Однакові пісні для скривджених розлучених": у Росії опустили зрадницю Анну

23:33

Буде жахливо везти у всьому: 4 знаки зодіаку, які в червні розбагатіютьВідео

23:21

"Буде не тільки Бєлгород": Данілов розказав про плани російських добровольців

22:56

Літо буде найбагатшим для вас: прикмети на 1 червня і що не можна робитиВідео

Реклама
22:43

Джо Байден впав прямо на сцені: його піднімали всіВідео

22:36

"Його українське коріння": народна депутатка народила дитину від Саакашвілі

22:29

Обдаровує біженців в РФ, коли в Україні гинуть діти: нова ганьба Ані ЛоракВідео

21:50

Перші арешти, чи пив охоронець: нові подробиці у справі про закрите укриття в КиєвіВідео

21:30

Розвал РФ і загроза нової війни з Україною: експерт дав тривожний прогнозВідео

21:21

"Звертаюся до керівника СБУ": Панін просить помилування за фразу "Крим - наш"

20:57

Може запустити 24 ракети: Росія готує нову атаку з Чорного моряВідео

20:49

Погрожують "поставити до стінки": кадировці влаштували верескливі розбірки з Пригожиним

20:27

"Може бути нокаут": Зеленський прокоментував трагедію біля укриття у КиєвіВідео

20:15

Гороскоп на червень для всіх від Влада Росса: повний провал у Козерога і казковий період у ЛеваЕксклюзив

20:09

Обман зору: лише одиниці зможуть знайти всі відмінності на картинках

19:57

Налетять шквали і зливи: синоптики розповіли, які регіони України попливутьВідео

19:51

Захист від ударів РФ: в Україну перекинуть нові системи Patriot — прем'єр Польщі

19:40

Україну накриє сильна магнітна буря: небезпечна дата вже близькоВідео

19:37

10 речей, які категорично не можна прати у пральній машині: варто знати кожному

19:20

Росіяни, просто порівняйте четвер 24 лютого 2022 та 1 червня 2023Погляд

19:06

У Німеччині дали відповідь про передачу ракет Taurus УкраїніВідео

18:54

Потужний вибух і клуби диму: у центрі Бєлгорода вибухнув безпілотникВідео

18:38

"Налякаєте людей": у Запоріжжі військового не пустили випити каву через форму

17:46

Закрила соцмережі і мовчить про війну: куди пропала "Міс України" і подруга Буйнова Інна ЦимбалюкВідео

Реклама
17:42

"Останнє літо Путіна": в ОП жорстко відповіли на ракетний удар РФ по Києву

17:39

В Україні прийняли серйозне рішення щодо укриттів після трагедії в КиєвіВідео

17:33

У проєкті "Рік. За кадром" покажуть секрети та особливості роботи Офісу президента України

17:19

Як правильно доглядати за помідорами, щоб був багатий урожай

17:12

Це працює: 3 способи, як зберігати зелень в холодильнику без водиВідео

17:04

"Старі у владі, РФ в совок тягнуть": росіяни в істериці через терміни повернення на ОІВідео

16:53

Ірма Вітовська розповіла про переконання її партнера по серіалу "Леся + Рома"Відео

16:45

Чому ЗСУ не можуть вдарити по Іскандерах, якими РФ б'є по Києву: відповідь Ігната

16:32

Чим корисна полуниця для організму людини: скільки можна її з'їсти

16:29

Як правильно вітатися українською: Авраменко розповів про часту помилкуВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини Маріуполя
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Жіночі стрижкиМодні помилкиФарбування волосся
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти