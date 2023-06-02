Нідерланди закуплять для ЗСУ десятки танків Leopard 1 - ЗМІ

Нідерланди планують придбати для України ще кілька десятків танків Leopard 1. Також розглядається можливість поставки і декількох зенітно-ракетних комплексів Patriot. Про це повідомляє NL Times з посиланням на джерела.
За даними видання, уряд Нідерландів хоче закупити 96 одиниць танків у швейцарської компанії Ruag. Для цього він повинен отримати дозвіл від швейцарського уряду, який досі неохоче співпрацював у постачанні зброї.
Швейцарія дотримується традиційної позиції нейтралітету. Країна фактично заблокувала експорт призначеної для України зброї.
На початку цього року Нідерланди разом з Німеччиною та Данією закупили для України щонайменше сотню бойових танків Leopard 1A5. Ці модернізовані танки були придбані зі складів безпосередньо у німецьких виробників.
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Також Нідерланди розглядають можливість відправки в Україну більшої кількості зенітних ракет Patriot і обладнання.
"Союзникам України терміново необхідно надати країні більше зенітної зброї",-заявив прем'єр-міністр Марк Рютте під час візиту до Молдови на саміт європейських лідерів.
Рютте зазначив, що також сподівається переконати інші країни надати Україні Patriot.
ЗРК Patriot для України
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що країни, які мають системи Patriot, поділяться ними з Україною.
"Я не хочу говорити тут від імені кількох прем'єр-міністрів. Але кілька прем'єр-міністрів, які мають системи Patriot, пообіцяли швидке постачання цих систем. Дуже хороші протиракетні та зенітні комплекси для України", — сказав Моравецький на пресконференції в Кишиневі.
19 квітня міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив прибуття в Україну систем Patriot. Він подякував Німеччині, США та Нідерландам за надану допомогу і додав, що тепер українське небо стає більш безпечним.
27 квітня командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук заявив, що в Україні заступив на бойове чергування другий дивізіон зенітного ракетного комплексу Patriot.
Дивіться відео - Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про ЗРК Patriot та можливості, які ці системи відкривають перед Україною:
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