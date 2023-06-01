Захист від ударів РФ: в Україну перекинуть нові системи Patriot — прем'єр Польщі

Кілька європейських прем'єр-міністрів обговорили з президентом України Володимиром Зеленським навчання українських пілотів експлуатації винищувачів F-16.
Про це повідомив на прес-конференції в Кишиневі прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький за підсумками відповідних консультацій, передає Укрінформ.
"Ми склали розклад цих занять. Польща допоможе Україні навчати пілотів винищувачів F-16", - сказав він.
За його словами, в ході обговорення поставок Україні систем Patriot він вказав, "як важливо, щоб інші країни, у яких є ці системи, якомога швидше поділилися ними з Україною".
"Можу сказати, що ця зустріч була дуже конструктивною і позитивною. Я не хочу говорити тут від імені кількох прем'єр-міністрів. Але кілька прем'єр-міністрів, які мають системи Patriot, пообіцяли швидке постачання цих систем. Дуже хороші протиракетні і зенітні комплекси для України", - сказав він.
ЗРК Patriot
Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники.
Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають.
Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США.
Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі).
Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.
Ракетний удар по Києву
Нагадаємо, 1 червня окупанти РФ здійснили нову атаку на Київ. Противник атакував балістичними і крилатими ракетами наземного базування по ОТРК "Іскандер". Сили протиповітряної оборони ліквідували 10 з 10 випущених ракет, однак внаслідок повітряного бою в Деснянському районі Києва загинули дві жінки і 9-річна дівчинка, які перебували в цей час на вулиці, намагаючись потрапити в закрите бомбосховище. Отримали поранення ще 12 мирних жителів у Дніпровському та Деснянському районах столиці.
Пошкоджено поліклініку, дитячий садок, багатоквартирні житлові будинки, автомобілі.
У ніч на 30 травня 2023 року з 23:30 по 4: 30 російські окупаційні війська в черговий раз атакували Україну іранськими ударними безпілотниками Shahed-136/131. В цілому з півночі і півдня зафіксовані пуски 31 дрона-камікадзе.
Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України було знищено 29 ударних БПЛА. Майже всі дрони збиті на підступах до Києва.
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