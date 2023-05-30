Він збив всі ракети: Ігнат спростував заяви Шойгу про "знищення" Patriot

Сергія Шойгу заявив, що російські військові нібито "в останні дні" вразили в Києві Американський зенітний ракетний комплекс Patriot.

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Юрій Ігнат висловився про Patriot в Україні / Колаж Главред, фото Вікіпедія, скріншот

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що зенітний ракетний комплекс Patriot збив всі ракети "Іскандер", які Росія запустила по Києву в понеділок, 29 травня.

За його словами, Patriot збив всі ракети, що летіли по балістиці. Це свідчить про те, що комплекс цілий і неушкоджений.

"Вчора відпрацював комплекс Patriot, знищені всі цілі типу "Іскандер", що летіли по балістиці. Вчора була раптова несподівана атака, ворог намагався застати нас несподівано після нічної атаки Київської області і шахедами і крилатими ракетами типу х101-х555. Але наші, відразу в готовності, тому що ворог підступний і може завдати удару в будь -який момент", - сказав Тгнат, пише Суспільне.

РФ про Patriot

30 травня російські ЗМІ писали про те, що за словами їх Міністра оборони Сергія Шойгу – російські військові "в останні дні" вразили в Києві Американський зенітний ракетний комплекс Patriot.

В останній місяць Росія змінила тактику обстрілів України та Києва. Окупанти ведуть комбіновані атаки безпілотниками і ракетами різних типів. Станом на 30 травня столиця зазнала 17 атак з початку місяця.

Раніше в Міноборони країни-агресора заявили, що "Кинджал" нібито потрапив по системі Patriot.

В Міноборони України з гумором відреагували на таке твердження спікера російського оборонного відомства Ігоря Конашенкова.

"Прес-служба Міноборони Росії могутніше армій більшості країн. Росії навіть не потрібна армія, щоб завоювати весь світ; її державні ЗМІ і прес-секретар Міноборони Конашенков більш ніж адекватні", – йдеться в Twitter МО України.

Представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заспокоїв українців, пояснивши, що знищити Patriot за допомогою "Кинджалів" неможливо.

Дивіться відео про те, як Patriot може повністю закрити небо в Україні:

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