Нідерланди дають €150 млн на боєприпаси для F-16: коли літаки будуть в Україні

Понад 200 мільйонів євро Нідерланди виділили також на закупівлю безпілотників для України.

https://glavred.net/world/niderlandy-dayut-150-mln-na-boepripasy-dlya-f-16-kogda-samolety-budut-v-ukraine-10551704.html Посилання скопійоване

Нідерланди виділяють €350 мільйонів на допомогу Україні / Колаж: Главред, фото: US Air Force, ua.depositphotos.com

Нідерланди виділять понад 150 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів та 200 мільйонів євро на безпілотники для України. Про це повідомила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

За даними Міноборони Нідерландів, кошти спрямують на зброю класу "повітря-земля" для винищувачів F-16, які відправлять в Україну. Ці боєприпаси будуть закуповувати безпосередньо з промисловості.

Також Нідерланди відправляють раніше обіцяні винищувачі F-16 до Румунії для тренування українських та румунських пілотів. Країна передає не лише самі літаки, а й пов'язане з ними обладнання та боєприпаси.

відео дня

Оллонгрен зазначила, що Нідерланди входять у "коаліцію ВПС" для України разом із Данією та США. У рамках цієї ініціативи 18 нідерландських винищувачів F-16 уже передали Румунії для проведення навчань. Ще 24 винищувачі F-16 мають доставити до України, частина з них зараз готується до відправки.

Міністр оборони Нідерландів заявила, що Україна отримає винищувачі F-16 у першій половині поточного року. Першими в Україну прибудуть данські літаки, а пізніше у 2024 році за ними прибудуть і нідерландські.

"Я дуже впевнена, що ми почнемо постачання F-16 цього літа", - наголосила вона.

Крім цього, міністрка зазначила, що планується також придбати значну кількість безпілотників ISR (розвідка-спостереження-розвідка) та їх передача Україні. На цю ініціативу Нідерланди виділили понад 200 млн євро.

"Ці безпілотники вже використовуються і добре зарекомендували себе на полі бою", - зазначила Оллонгрен.

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

Передача F-16 Україні

Нагадаємо, речник Пентагону Патрік Райдер заявив, що винищувачі F-16 нададуть "унікальний повітряний потенціал" Україні, проте їх використання буде обмежено лише територією країни.

Також міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен оголосив, що Данія планує першою передати Україні винищувачі F-16. Країна має намір відправити 6 літаків цього літа.

Як повідомляв Главред, ексречник Повітряних сил Юрій Ігнат сказав, що літаки F-16 потрібні Україні якомога швидше. Україна продовжує проводити роботу над адаптацією інфраструктури для обслуговування таких винищувачів.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред