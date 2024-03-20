'Нас цікавить швидкість': Шмигаль зізнався, коли Україна отримає 800 тис. снарядів

Чеська ініціатива є додатковим ресурсом, який наша країна також отримає вже у поточному році, сказав прем'єр-міністр.

https://glavred.net/ukraine/nas-interesuet-skorost-shmygal-priznalsya-kogda-ukraina-poluchit-800-tys-snaryadov-10551641.html Посилання скопійоване

Україна незабаром отримає артилерійські боєприпаси від Чехії / Колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com/ukroboronprom,

Україна очікує на першу поставку артилерійських боєприпасів вже у квітні за чеською ініціативою. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі телемарафону.

За словами Шмигаля, під час зустрічі Ради асоціації ЄС-Україна, яка відбулася 20 березня в Брюсселі, обговорювалось питання пошуку джерел фінансування для закупівлі артилерійських снарядів, яку здійснює Чехія. Україна очікує отримати перші партії боєприпасів уже у квітні цього року.

"Ми будемо мати їх на полі бою вже найближчим часом. Це важливо, бо нас цікавить швидкість, якість та вчасність постачання", - зазначив прем'єр. відео дня

Шмигаль підкреслив, що ця ініціатива є окремим напрямком співпраці між Україною та Європейським союзом. Вона дозволить країні цьогоріч отримати додаткові ресурси для зміцнення своєї обороноздатності, а графіки поставок вже розробляються.

Литва приєдналась до чеської ініціативи

Литовський уряд вирішив долучитися до чеської ініціативи із закупівлею боєприпасів для України. Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте оголосила про рішення уряду країни виділити 35 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів.

"Уряд Литви виділив 35 млн євро на закупівлю боєприпасів для України в рамках ініціативи "Чеські боєприпаси". Разом - до перемоги", - зазначила вона.

Снарядний голод у ЗСУ Українські військові говорять про серйозні побоювання через відсутність військової допомоги від США. Вони наголошують, що зараз дуже відчувається перевага російських окупантів, і вони вважають це "поворотним моментом" у війні, йдеться у публікації CNN. Колишній командир батальйону "Айдар" Євген Дикий підтвердив, що загострення ситуації на фронті сталося через накладення одразу двох проблем - дефіциту особового складу та снарядів. "Ми стали просто жертвами Дональда Трампа та його прихильників, і через чиє блокування ми зараз не маємо снарядів великих калібрів", - сказав він.

Ініціатива Чехії

Нагадаємо, 17 лютого президент Чехії Петр Павел заявив, що знайшов 800 тисяч снарядів для Збройних Сил України. Однак для доставки цих снарядів в Україну необхідне додаткове фінансування від країн-партнерів.

Ініціативу Чехії підтримали Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Данія, Канада та Франція. Зокрема, німецький уряд надав "тризначну мільйонну суму" на закупівлю боєприпасів для України.

Також журнал Spiegel зазначив, що в Україні можуть закінчитися снаряди уже за кілька місяців. Є можливість отримати боєприпаси і в країнах арабського світу, оскільки там є значні запаси. Крім того, необхідні для України боєприпаси також можна знайти на Балканах і в Африці.

Крім цього, президент Чехії Петр Павел повідомив, що боєприпаси найближчим часом потраплять до України, загальну суму на закупівлю зброї вже зібрано. Наступним кроком буде укладення угод та планування дій за участю уряду Чехії та інших учасників ініціативи.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред