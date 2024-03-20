УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Нас цікавить швидкість": Шмигаль зізнався, коли Україна отримає 800 тис. снарядів

Руслана Заклінська
20 березня 2024, 18:35
Чеська ініціатива є додатковим ресурсом, який наша країна також отримає вже у поточному році, сказав прем'єр-міністр.
'Нас цікавить швидкість': Шмигаль зізнався, коли Україна отримає 800 тис. снарядів
Україна незабаром отримає артилерійські боєприпаси від Чехії / Колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com/ukroboronprom,

Україна очікує на першу поставку артилерійських боєприпасів вже у квітні за чеською ініціативою. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі телемарафону.

За словами Шмигаля, під час зустрічі Ради асоціації ЄС-Україна, яка відбулася 20 березня в Брюсселі, обговорювалось питання пошуку джерел фінансування для закупівлі артилерійських снарядів, яку здійснює Чехія. Україна очікує отримати перші партії боєприпасів уже у квітні цього року.

"Ми будемо мати їх на полі бою вже найближчим часом. Це важливо, бо нас цікавить швидкість, якість та вчасність постачання", - зазначив прем'єр.

відео дня

Шмигаль підкреслив, що ця ініціатива є окремим напрямком співпраці між Україною та Європейським союзом. Вона дозволить країні цьогоріч отримати додаткові ресурси для зміцнення своєї обороноздатності, а графіки поставок вже розробляються.

Литва приєдналась до чеської ініціативи

Литовський уряд вирішив долучитися до чеської ініціативи із закупівлею боєприпасів для України. Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте оголосила про рішення уряду країни виділити 35 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів.

"Уряд Литви виділив 35 млн євро на закупівлю боєприпасів для України в рамках ініціативи "Чеські боєприпаси". Разом - до перемоги", - зазначила вона.

Снарядний голод у ЗСУ

Українські військові говорять про серйозні побоювання через відсутність військової допомоги від США. Вони наголошують, що зараз дуже відчувається перевага російських окупантів, і вони вважають це "поворотним моментом" у війні, йдеться у публікації CNN.

Колишній командир батальйону "Айдар" Євген Дикий підтвердив, що загострення ситуації на фронті сталося через накладення одразу двох проблем - дефіциту особового складу та снарядів.

"Ми стали просто жертвами Дональда Трампа та його прихильників, і через чиє блокування ми зараз не маємо снарядів великих калібрів", - сказав він.

Ініціатива Чехії

Нагадаємо, 17 лютого президент Чехії Петр Павел заявив, що знайшов 800 тисяч снарядів для Збройних Сил України. Однак для доставки цих снарядів в Україну необхідне додаткове фінансування від країн-партнерів.

Ініціативу Чехії підтримали Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Данія, Канада та Франція. Зокрема, німецький уряд надав "тризначну мільйонну суму" на закупівлю боєприпасів для України.

Також журнал Spiegel зазначив, що в Україні можуть закінчитися снаряди уже за кілька місяців. Є можливість отримати боєприпаси і в країнах арабського світу, оскільки там є значні запаси. Крім того, необхідні для України боєприпаси також можна знайти на Балканах і в Африці.

Крім цього, президент Чехії Петр Павел повідомив, що боєприпаси найближчим часом потраплять до України, загальну суму на закупівлю зброї вже зібрано. Наступним кроком буде укладення угод та планування дій за участю уряду Чехії та інших учасників ініціативи.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Литва Чехія Денис Шмигаль війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Буде дуже сильний туман та дощ: синоптики оголосили штормове попередження

Буде дуже сильний туман та дощ: синоптики оголосили штормове попередження

19:36 Синоптик
"Нас цікавить швидкість": Шмигаль зізнався, коли Україна отримає 800 тис. снарядів

"Нас цікавить швидкість": Шмигаль зізнався, коли Україна отримає 800 тис. снарядів

18:35 Україна
Франція здатна перекинути до України 60 тисяч боєготових військ - генерал

Франція здатна перекинути до України 60 тисяч боєготових військ - генерал

17:42 Світ
Всі головні новини

Популярне

Чудові : Максим Галкін показав фото своїх дітей з українською символікою 17900

"Чудові": Максим Галкін показав фото своїх дітей з українською символікою

Росія готує новий наступ: полковник ЗСУ назвав дату і напрямок головного удару 9869

Росія готує новий наступ: полковник ЗСУ назвав дату і напрямок головного удару

Макрону щось відомо : журналіст назвав місто, яке РФ може атакувати ядеркою 5525

"Макрону щось відомо": журналіст назвав місто, яке РФ може атакувати ядеркою

Був агентом ФСБ : Сотник розповів, від чого помер Навальний у в'язниці 5145

"Був агентом ФСБ": Сотник розповів, від чого помер Навальний у в'язниці

Останні новини

19:36

Буде дуже сильний туман та дощ: синоптики оголосили штормове попередження

19:29

"Війна – це завжди поразка": Папа Римський схиляє Україну до переговорів з РФ

19:13

"Рідні згорьовані! Невимовна втрата": у Мережі прощаються з Узєлковим

19:10

Який головний виклик України після війниПогляд

19:00

Нова якість зору за 10 хвилин: досвід клініки "Ексімер" новости компании

РФ переходить на іранську модель економіки та знижує залежність від нафти та газу – КущРФ переходить на іранську модель економіки та знижує залежність від нафти та газу – Кущ
18:50

Ніякого "прильоту" не було: у Молдові зробили заяву щодо вибуху в Придністров'ї

18:43

Після скандалу: Стас Михайлов промямлив відповідь Пугачовій

18:38

Можна залучити шалені статки: на які 5 знаків зодіаку чекає сюрприз у місячне затемнення

18:35

"Нас цікавить швидкість": Шмигаль зізнався, коли Україна отримає 800 тис. снарядів

Реклама
18:11

"Смертельна небезпека": які рослини у вашому саду небезпечні для тварин

18:09

Отримання медичних даних Кейт Міддлтон: лондонська клініка розпочала розслідування

18:07

Як швидко почистити гребінець від бруду: дівчина показала лайфхак

17:58

Вибухи в Бєлгороді та Курську: журналіст передбачає появу в РФ своїх "ЛДНР"Відео

17:42

Франція здатна перекинути до України 60 тисяч боєготових військ - генерал

17:41

Росіяни провели провальні штурми та відступили: ЗСУ "покрошили" ворога на півдні

17:17

В Україні вже можна подивитись фільм "Ґолда": найзручніший спосіб

17:00

Холоденко назвала головну рису радянської людини: у чому відмінність від європейця

16:57

"Кидають "м'ясні штурми": у ЗСУ розкрили небезпечну ситуацію під Запоріжжям

16:51

У Росії підтвердили удар по "Енгельсу": є пошкоджені Ту і "двохсоті"

16:50

Незрівнянна шикарна закуска за 3 хвилини: легше рецепта годі й шукатиВідео

Реклама
16:31

Ракети понад 640 км і аналог NASAMS: у WP дізналися про виробництво України

16:25

Гороскоп на завтра 21 березня: Терези отримають важливий лист, Раки - підвищення

16:16

"Наш голос і душа": який зараз вигляд має 94-річна Ліна Костенко

15:58

Тіло 51-річної українки знайшли лише зараз: нові деталі зухвалого вбивства у ФРН

15:50

Що робити, якщо в борошні завелися жучки: 3 кроки допоможуть від них позбутися

15:41

Демі Мур показала нове фото Брюса Вілліса, який її не впізнає

15:40

Справжні українські пампушки із заварним кремом: відомий кухар показав рецепт

15:30

Ситуація на фронті значно загострилась: в Нацгвардії розкрили тактику ворога

15:24

Ситуація в Україні під загрозою: у США попередили про небезпеку

15:01

Велика різниця: чим відрізняється чашка від кухля

14:53

Дмитро Нагієв покинув РФ: причина

14:50

Зірка "Зозуль" щиро зізнался як роль у серіалі змінила її життя

14:32

56-річна Ніколь Кідман показала "залізне" і мускулисте тіло

14:28

"Зоряний статус зіграв": експобратим Козловського розкрив правду про його службу

14:11

Німці - не подужали, а що робитимуть ірландці? Мазепа про іноземні інвестиції в цементний ринок України актуально

14:00

"Червоні лінії" у використанні F-16: у Пентагоні застерегли Україну

13:59

Кімнатні рослини зазеленіють із новою силою: експерт поділилась секретом поливу

13:49

У Харкові величезна пожежа після "прильоту": є загиблі, під завалами можуть бути людиФото

13:34

У Польщі заблокували рух автобусів на одному з пунктів пропуску: що відомо

13:19

"Забрали на швидкій у реанімацію": батько Скрябіна вперше розповів про причину смерті його дружини

Реклама
13:13

Як зрозуміти який характер у кішки: на що вкаже форма подушечки на лапках

13:03

В Україні вдарить +17 градусів: синоптик назвала дату підвищення температури

13:00

"Макрону щось відомо": журналіст назвав місто, яке РФ може атакувати ядеркоюВідео

12:59

Польща тимчасово закриє кордон з Україною для транзиту агропродукції - ЗМІ

12:56

Час діставати секатор: коли і як обрізати персик навесніВідео

12:48

Розгляд військової допомоги Україні від США буде відкладено: у The Hill назвали терміни

12:41

"Ножове поранення": замах на путіністку Ларису Доліну - деталі

12:25

Мама дізналася зі ЗМІ: розкрито причину смерті 52-річного Василя Уткіна

12:16

"Абсолютно вирішальний період для України": Туск попередив про нову загрозу

12:15

Британія може відправити свою армію в Україну: ексміністр Воллес назвав умови

Новини України
Новини КиєваКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Свята
Церковний календар на 2024 рікЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Лайфхаки
АвтоПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти