Ні участі, ні дозволу: Шольц відповів на заклик Зеленського збивати ракети РФ

Канцлер Німеччини не бачить консенсусу в питаннях щодо збиття російських ракет над Україною та дозволу для ЗСУ на удари по території РФ західною зброєю.

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У Німеччині відкидають пропозицію України щодо збиття ворожих ракет силами НАТО / Колаж: Главред, фото: flickr, Володимир Зеленський

У Німеччині відреагували на запит Володимира Зеленського щодо посилення протиповітряної оборони України та зняття обмеження щодо ударів західною зброєю по цілях на території країни-агресора Росії. Канцлер Олаф Шольц відкидає ці ідеї.

Як повідомляє DPA, під час пресконференції після саміту Європейської політичної спільноти у Великобританії очільник німецького уряду заявив, що він не бачить консенсусу щодо запиту українського президента через країн-членів НАТО, тому про такі крок "не може бути й мови".

Окрім цього Шольц наголосив на позиції США, де "дуже чітко висловилися щодо цього". Ймовірно, канцлер Німеччини мав на увазі заяву речника Ради національної безпеки США Джона Кірбі, який сказав, що в Америці не хочуть ескалації і не хочуть наводити Путіну аргументи, що війну спровокувало НАТО.

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Переконливим для Німеччини не став і приклад Ізраїлю, який наводив президент Зеленський. Мова йшла про те, що у квітні західні партнери допомагали Ізраїлю відбивати масовані комбіновані удари Ірану. Однак Шольц не взяв це до уваги.

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Удари західним озброєнням по території РФ - що відомо

Нещодавно генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна повинна мати право на удари по території агресора Росії, оскільки це передбачає право на самозахист.

Раніше у США заявили, що удари ЗСУ американською зброєю углиб Росії у відповідь на терористичні атаки ЗС РФ по Україні Білому дому вважаються "нереалістичними". За словами старшого директора із питань Європи у Раді з нацбезпеки США Майкла Карпентера, це не змінить ситуацію на полі бою.

Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров заперечив думку, мовляв, удари далекобійною зброєю по території Росії можуть якимось чином "ескалувати" бойові дії. Україна хоче завдавати ударів лише по військових цілях, щоб захистити міста від ворожих атак.

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