Умєров пояснив "плюси" ударів зброєю США углиб Росії: озвучено умову перемоги

Україна потребує від Заходу багато зброї - у більших обсягах.

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Умєров "на пальцях" розповів, чому удари по РФ важливі / Колаж Главреда. Фото: Телеграм Умєрова, пресслужба армії США

Міністр оборони Рустем Умєров заперечив думку, мовляв, удари далекобійною зброєю по території Росії можуть якимось чином "ескалувати" бойові дії.

В ефірі Fox News Умєров зауважив, що ЗСУ необхідні відповідні дозволи й рішення, щоб захистити мирні міста від російських атак.

"Росія вже загострила її (ситуацію, — Главред). Вони не фокусуються на людях, тому завдають ударів по лікарнях, по цивільних обʼєктах. Ми хочемо захистити людей. Ми хочемо завдавати ударів по військових цілях. Тому ми хочемо функціональних рішень, щоб захистити наші міста", — справедливо зауважив міністр. відео дня

Україна все ще потребує більше засобів ППО й іншого озброєння для захисту громадян.

Окремо міністр наголосив, що Україна виграє цю війну, як тільки отримає зброю у належних обсягах.

"Ми здатні і можемо перемогти. У нас є план, і ми озвучуємо, що нам потрібно більше зброї. Вагання надати нам зброю, вагання щодо надання нам дозволів і зняття заборон — це забирає час. Час дуже важливий, але ми здатні і можемо це зробити", — звернувся він до американської публіки.

Хто такий Рустем Умєров Рустем Енверович Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019–2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником Керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи. Із грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту по скасуванню вільної економічної зони "Крим". У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, пише Вікіпедія.

Удари по Росії - Білий дім зняв червоні лінії

Після проблем із затвердженням нової допомоги Україні Конгресом та успіхів російської армії Адміністрація Байдена зняла низку обмежень, які до цього були "червоними лініями".

Навесні Вашингтон нарешті відправив далекобійні ATACMS до 300 км для ударів по військових об'єктах росіян у Криму. Дискусії в Білому домі розпочалися після того, як Китай почав постачати Росії високі технології, а КНДР - допомагати Москві балістичними ракетами.

ATACMS - основні характеристики / Інфографіка Главреда

Потім Америка на тлі наступу РФ у Харківській області дозволила бити її озброєнням по російській території, що межує з Харківщиною. Втім, Україна все ще не може використовувати по Росії американське далекобійне озброєння, а Штати категоричні щодо відправки в Україну своїх військ.

Як нещодавно зазначив Зеленський, дозволу США бити американським озброєнням по російській території вздовж кордону замало. Ці атаки вирішують тільки тактичні цілі. Єдиним рішенням на сьогодні буде надання Сполученими Штатами дозволу уражати аеродроми загарбників в РФ на глибокі відстані.

Під час зустрічі з президентом України спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон у середу, 10 липня, зауважив, що позиція Конгресу США полягає в тому, щоб дозволити Силам оборони України гнучкість у застосуванні зброї, яку Україна вже отримала від США.

Україна докладає всіх зусиль, щоб отримати від США дозвіл на удари по аеродромах на території РФ. Проти російського терору готується потужний військово-дипломатичний удар, про що заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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