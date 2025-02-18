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"Почесна капітуляція": Горбач розкрив небезпеку для України на переговорах з РФ

Руслана Заклінська
18 лютого 2025, 22:54
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Навіть у разі перемир'я війна може поновитися – це залежить від ситуації в РФ, вважає Володимир Горбач.
'Почесна капітуляція': Горбач розкрив небезпеку для України на переговорах з РФ
Україні пропонуватимуть "гіркі пігулки" на переговорах / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Ключові тези Горбача:

  • Україна не має сильної переговорної позиції
  • Єдиний шанс змінити розподіл сил – покращення ситуації на фронті або удари по тилу РФ
  • Без змін переговори можуть перетворитися на "почесну капітуляцію"

Україна наразі не має сильної переговорної позиції, оскільки не контролює ситуацію ані на фронті, ані в тилу. Перевага України – це недоліки росіян. Про це під час чату на Главреді розповів виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

"Сильної переговорної позиції у нас немає. Ми можемо покладатися просто на долю випадку або добру волю Дональда Трампа чи наших партнерів, які зможуть додати нам сили на цих переговорах. Але це дуже і дуже ненадійні сподівання, дуже ризиковані. Тож в даний момент ми не зможемо говорити з позиції сили", - зазначив він.

Горбач наголосив, що без змін на фронті Україна не зможе говорити з позиції сили на переговорах. США вже дають зрозуміти, що Києва пропонуватимуть "гіркі пігулки" і доведеться йти на поступки.

"В кращій переговорній позиції ми будемо тоді, коли змінимо ситуацію на лінії фронту або в російському тилу через далекобійні удари новою ракетною зброєю. Тоді ми зможемо змінити розподіл сил", - пояснив експерт.

За його словами, якщо досягти паритету з росіянами, це вже можуть бути рівноправні переговори. В іншому випадку переговори можуть відбуватися за рахунок компромісів та самообмежень України, що фактично стане "почесною капітуляцією", навіть якщо її намагатимуться представити як перемогу.

"Фактично це буде капітуляція, яку можуть називати почесною капітуляцією, навіть можуть говорити, що це перемога, бо припинять стріляти. Значна кількість населення України, звичайно, видихне з полегшенням, але ненадовго. В цьому і полягає складність ситуації, що це буде лише передишка. Якщо ми будемо в ситуації, коли нам критично буде необхідна передишка (таке теж може бути через наше виснаження), то нам цю передишку так само потрібно буде використовувати для підготовки до відновлення бойових дій на якомусь іншому етапі політичного чи історичного розвитку, коли з'явиться нове вікно можливостей", - додав Горбач.

Щодо можливого поновлення війни після гіпотетичного перемир’я, Горбач зазначив, що тчних термінів відновлення війни передбачити неможливо. На його думку, все залежатиме від ситуації всередині РФ.

"Якщо росіяни перезавантажаться швидко, вони швидко відновлять війну. Якщо у них щось надламається, тоді війну відновимо ми", - вважає він.

Дивіться відео чату з Володимиром Горбачем, у якому він розповів, чого чекати від переговорів Трампа, Путіна і Зеленського:

Переговори в Саудівській Аравії 18 лютого - новини за темою

Як повідомляв Главред, у Саудівській Аравії 18 лютого відбулися закриті переговори між представниками США та Росії, які тривали близько 4,5 години. Також погоджено створення команд, які працюватимуть над припиненням війни в Україні та питаннями післявоєнного врегулювання.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна не брала участі в переговорах у Ер-Ріяді. Водночас він наголосив, що Київ не прийме жодних ультиматумів від Росії, а будь-які рішення щодо припинення війни не можуть ухвалюватися без участі Києва.

Переговори між США та Росією, що відбулися в Саудівській Аравії, спочатку планувалися у тристоронньому форматі за участю України. Проте Вашингтон і Москва наполягли на зустрічі без Києва.

Наслідний принц Мухаммед бін Салман хотів присутності України під час переговорів. Тепер принц планує особисто поінформувати президента Зеленського про переговори.

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Хто такий Володимир Горбач

Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України.

Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

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війна в Україні Володимир Горбач війна Росії та України мирні переговори з Росією
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