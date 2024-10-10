Без прозріння від режиму: у РФ скаржаться на війну, але "за" окупантів - опитування

Лише 16% росіян не підтримують російських окупантів в Україні.

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Близько 76% росіян підтримують дії своїх військ в Україні - опитування Левада-Центр / Колаж: Главред, фото: Telegram-канал Sota, Міноборони РФ

Близько 47% респондентів, які взяли участь у соціологічному опитуванні, висловили думку, згідно з якою розв'язана Росією війна проти України принесла більше шкоди, ніж користі. При цьому 60% назвали "успішними" бойові дії окупантів, а підтримка дій загарбників на полі бою залишається високою - 76%.

За даними опитування Левада-центру, який у РФ внесли до списку "іноземних агентів", 47% респондентів визнали, що від війни більше шкоди, ніж користі.

Близько 28% опитаних бачать у війні "більше користі". Ще 25% зі своєю думкою не визначилися.

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За рік частка тих, хто впевнений у "користі війни", знизилася на 10% - з 38% до 28%.

Чому війна принесла "більше шкоди"

Серед тих, хто дотримується такої позиції, 52% пояснюють її тим, що війна принесла загальне горе і страждання, 21% говорить про військові втрати, 18% заявляють про погіршення економічної ситуації, 13% - загальне неприйняття війни, 7% - погіршення стосунків з іншими державами, і ще 7% - загибель місцевого населення.

В "успіх" військ РФ вірять дедалі менше

Також дослідження показало, що 60% назвали "успішним" просування російських окупантів на полі бою в Україні. У лютому такої думки дотримувалися 70% респондентів.

Рівень підтримки окупантів Росії в Україні

Утім, опитування показало, що підтримка окупаційних військ РФ в Україні стійко висока - 76%.

Не підтримують окупантів лише 16% росіян.

Що таке Левада-Центр? Левада-Центр (Аналітичний центр Юрія Левади) - недержавна дослідницька організація. Вважається найбільшим незалежним центром опитувань у РФ. Центр самостійно і на замовлення проводить соціологічні та маркетингові дослідження. Носить ім'я соціолога Юрія Левади (1930-2006). У вересні 2016 року Центр внесено Мін'юстом до списку "іноземних агентів" за "заявою" представника російського "руху Антимайдан", представника Ради Федерації РФ Дмитра Сабліна, пише Вікіпедія.

Що думають про війну в Україні - результати опитувань:

Найгірше люди в Україні ставляться до росіян і білорусів, показало січневе опитування Київського міжнародного інституту соціології. Найкраще українці ставляться до україномовних українців, поляків, а також російськомовних українців.

Приблизно 83% українців вірять у перемогу України у війні, йдеться в результатах опитування Центру Разумкова. Причому близько третини респондентів вірять в успіхи Сил оборони протягом 1-2 років.

Близько половини українців готові довірити владу партії військових, зазначили у Центрі Разумкова. Одне з їхніх опитувань показало, що 45% опитаних готові віддати управління держави саме військовим.

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