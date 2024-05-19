'Кілька ракет долетять до цілі': з'явився тривожний прогноз ядерних навчань РФ

Рішенням про проведення навчань з ядерною зброєю Володимир Путін досягає пропагандистських цілей, каже Олександр Сотник.

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Ніхто не знає, в якому стані перебувають ядерні ракети РФ, якими диктатор Володимир Путін лякає весь світ, заявив журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник.

"Ніхто не знає, полетять вони чи ні, куди вони зможуть долетіти, де вибухнуть, чи здатні вони уразити ціль", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Публіцист каже, що своїм рішенням про проведення навчань із ядерною зброєю Путін досягає пропагандистських цілей.

"Але я хочу запитати з приводу російських ядерних озброєнь. Ви ж не вірите в те, що всю Росію розкрадали 35 років, і тільки ракети не чіпали, що все, що виділялося для обслуговування стратегічної і тактичної ядерної зброї, використовувалося за призначенням, копійки ніхто не брав? Якщо все розкрадалося тотально, значить, у сфері ядерної зброї - теж", - зазначив він.

Співрозмовник нагадав про те, що весь цей час російські генерали будували собі дачі, а потім стали купувати особняки за кордоном.

"На блакитних берегах: спочатку для себе, потім для дітей, потім і для онуків. Потрібно ж десь на все це брати гроші. Звідки? З бюджетних коштів", - каже він.

Хто такий Олександр Сотник Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

Водночас письменник зазначив, що в РФ і стратегічні, і нестратегічні ядерні ракети перебувають у жалюгідному стані, і дуже багато хто не злетить.

"Але, якщо буде ухвалено таке рішення, то і не треба, щоб багато злетіло: навіть кілька ракет, які долетять до цілі, можуть накоїти багато лиха. І це серйозно", - додав Сотник.

Дивіться відео - інтерв'ю Олександра Сотника Главреду:

Ядерні погрози РФ - головні новини за темою

Раніше в Польщі оцінили загрозу ядерного удару від Путіна. Існують стримувальні фактори, які не повинні дозволити Володимиру Путіну застосувати ядерну зброю, вважає глава МЗС Польщі Радослав Сікорський.

Нагадаємо, раніше генерал США сказав, чи використовує РФ ядерну зброю. Окупанти не турбуються з приводу того, скільки людей вони вбивають, навіть своїх. Але для загарбників вигідно мати ядерну зброю, проте не використовувати її.

Аналітики американського Інституту вивчення війни припустили, що Путін брязкає ядерною зброєю, щоб просунути інформаційні операції. "Мета" Москви - капітуляція України та роззброєння Північноатлантичного альянсу.

/ Инфографика: Главред

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