УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Небайдужі поляки допомогли українцю знайти загублені гроші, які він хотів вислати родині

26 листопада 2021, 20:03

Чоловік, своєю чергою, написав листа подяки та переслав до місцевого комісаріату поліції.

Гаманець, гроші
Українець у Польщі забув гроші на заправці / pixabay

Позитивна кінцівка неприємного інциденту – український заробітчанин у Польщі через власну неуважність втратив кілька тисяч злотих. Суму знайшли небайдужі місцеві жителі, і того ж дня відшукали власника, повернувши йому все.

Історія сталася в місті Жирардув, недалеко від Варшави. 48-річний українець загубив кошти, які мав переказати родині на Батьківщині. Тому чоловіка розчулила допомога. Він написав листа подяки і переслав до місцевого комісаріату поліції, розповідає In Poland.

Оскільки чоловік точно не знав, як здійснити таку транзакцію, він вирішив запитати про це працівників найближчої заправки. На заправці українцю пояснили, що йому слід звернутися на пошту або в банк. Після цього чоловік пішов у невідомому напрямку, випадково залишивши на АЗС зароблені кошти.

На щастя, працівник заправки вчасно відреагував і звернувся в поліцію. Він переказав правоохоронцям всю історію. Співробітники Головного управління повітової поліції в Жирардуві переглянули відео з камер спостереження, і вже через кілька годин знайшли власника суми, повернувши йому гроші.

false
Чоловік написав листа подяки і переслав до місцевого комісаріату поліції / фото: inpoland.net.pl

Українці в Польщі: останні новини

  • Українському заробітчанину в Польщі на голову наїхало авто. Його доставили в лікарню у свідомості, але з великою крововтратою.
  • П'яного українця в Польщі переслідували п'ять машин поліції. Патрульні наказали водієві зупинитися, однак той лише додав газу. Українця змогли "загальмувати" тільки через 8 міст.
  • До цього в Польщі, в місті Тарчин, п'яний українець шокував поліцію - він потрапив у ДТП, і алкотестер показав 5 проміле алкоголю в його крові. Один з поліцейських зазначив, що за 19 років служби ще такого не бачив.

Цього літа в країнах Євросоюзу був зафіксований пік затребуваності українських трудових мігрантів. Зокрема, відбулося зростання кількості вакансій майже в 2 рази

У топі країн, в яких зажадані українські трудові мігранти – Польща, Чехія, Німеччина, Литва і Латвія. У топі зажаданих вакансій в основному Робочі спеціальності: сантехніки, електрики, зварювальники та різнороби.

viber
новини Польщі заробітчани гаманець
Зараз ви переглядаєте новину «Небайдужі поляки допомогли українцю знайти загублені гроші, які він хотів вислати родині». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Східний гороскоп 2022: кого зі знаків чекає неймовірна удача в рік ТиграСхідний гороскоп 2022: кого зі знаків чекає неймовірна удача в рік Тигра Як навести ідеальну чистоту в домі: 10 секретів правильного прибиранняЯк навести ідеальну чистоту в домі: 10 секретів правильного прибирання Вдарять сильні морози: якою буде погода в Україні у грудніВдарять сильні морози: якою буде погода в Україні у грудні З Днем подяки - листівки і християнські привітання в прозі і віршахЗ Днем подяки - листівки і християнські привітання в прозі і віршах Катя Осадча показала, з чого почалось її кохання з Юрієм ГорбуновимКатя Осадча показала, з чого почалось її кохання з Юрієм Горбуновим
23:07

Зустріч бути: Байден заявив про готовність до переговорів із Путіним та Зеленським

22:46

У світі миттєво впали ціни на нафтуВідео

22:21

"Їздити стане простіше": "Укрзалізниця" спростила свою найпопулярнішу послугуВідео

21:54

Президентський університет: як навчатимуться "люди майбутнього" і чого їм це коштуватимеВідео

21:42

Який дешевий продукт для покращує травлення - коментар експерта

Реклама
21:32

Серце і COVID-19: як вірус впливає на важливий органВідео

21:07

"Брешуть прямо в обличчя": клієнт Приватбанку поскаржився на черговий обман компаніїВідео

20:58

Більшість українців визнають Голодомор геноцидом нашого народу – опитування

20:40

"Викликає занепокоєння": ВООЗ оцінила новий варіант коронавірусу і дала йому назвуВідео

20:06

Погода на вихідні: потепління буде не єдиним сюрпризом для українців наприкінці листопадаВідео

20:03

Небайдужі поляки допомогли українцю знайти загублені гроші, які він хотів вислати родині

19:55

Геомагнітна активність зростає: як пережити ці магнитні буріВідео

19:40

Вчителька зіграла з восьмикласниками в гру на роздяганняВідео

19:21

Доісторичні мумії розсипаються при першому ж контакті з реальністюПогляд

19:00

Збірна України дізналася суперника у плей-офф відбору на ЧС-2022 з футболуВідео

18:54

Всі бояться мого другого терміну, Гордон зі штанів викидається, позорище - ЗеленськийВідео

18:22

В "Укрзалізниці" спростили купівлю квитків на регіональні поїздиВідео

18:16

Ахметов прокоментував заяву Зеленського про причетність до держперевороту

18:15

Таро прогноз на грудень 2021: яке майбутнє карти пророкують ЛевамВідео

18:11

Фінансовий гороскоп на тиждень 29 листопада - 5 грудня: Терезам - втрати, Водоліям - вдала знахідкаВідео

Реклама
18:08

Битва з РФ, ПВК Вагнера, "війна" з Ахметовим і конфлікт з Бутусовим: головне з марафону ЗеленськогоВідео

18:04

З дитячим візком йшла жвавою трасою: пенсіонерка у Дніпрі шокувала мережуВідео

17:32

Ода самотності та пристрасті: брудні танці Макса Барських у новому кліпі Tequila SunriseВідео

17:28

Прикмети на 27 листопада: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

17:20

"Через вас я не можу відпочити": Зеленський запросив журналіста УП до себе на день народження

17:10

Обов'язкова вакцинація проти COVID-19: кого можуть відсторонити від роботи з 9 грудняВідео

16:55

Зеленський звинуватив Ахметова в держперевороті - курс єврооблігацій різко впав

16:41

"Коли мене не стане": Jerry Heil заспівала пісню Сансара російського репера Басти українською мовоюВідео

16:25

"Я міцний хлопець, але...": про що шкодує президент Зеленський

16:19

Прес-марафон Зеленського "30 питань президенту України": онлайн-трансляція

16:13

"Люди не бачать": Зеленський заявив про тисячі "посадок" в Україні

16:10

Новий штам COVID-19 з ПАР: чим він небезпечний і чому гірше "Дельти"

16:07

Військова операція ЗСУ щодо Донбасу - не сценарій для України: Зеленський назвав головну мету КиєваВідео

16:00

"Ми говоримо про чортзна-що": на пресконференції Зеленського посварилися журналістиВідео

15:51

Раніше ковід "душив" Європу, тепер – нас: Зеленський пояснив високу смертність в Україні

15:46

Ремонт об'їзної Хотина за програмою "Велике будівництво" повністю завершиться у 2022 році

15:42

В Україні спростили заміну оператора мобільного зв'язку при збереженні номера: подробиці

15:23

Майданів не буде, люди бачать, що ми робимо, ми не злодії якісь - Зеленський

15:21

Ханука 2021: коли відзначають, традиції і заборони дня, привітання зі святом

15:18

У моду на зиму 2022 прийшли теплі светри невимовної краси, в яких зима пройде непомітноФотоВідео

Реклама
15:12

Регіна Тодоренко зніметься в постільній сцені в химерному інопланетному образі

15:04

У Путіна відповіли на заяву Зеленського про державний переворот

14:59

"Жодних наказів": Зеленський заперечив тиск на глав фракцій та групВідео

14:49

Гороскоп на грудень 2021: Левам - дивовижне везіння, Скорпіонам - заздрість суперників

14:31

"Некоректно пов'язувати медіа з цукерками": Зеленський прокоментував фурор серіалів Кварталу в РФ

14:28

Є червоні лінії: Зеленський пояснив, чого не повинні робити олігархи в Україні

14:21

Зеленський розповів, чи відправить у відставку голову ОПВідео

14:18

"Краєчок ватрушки видно": Холостячка Ксенія Мішина побалувала шанувальників фото в бікіні

14:05

Білорусь "втомилася" від мігрантів і може спрямувати їх в Україну – МЗС ПольщіВідео

13:54

Турчинов - один з тих, хто втрачав Крим, а Порошенко - Донбас - ЗеленськийВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти