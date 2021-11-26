Небайдужі поляки допомогли українцю знайти загублені гроші, які він хотів вислати родині

Українець у Польщі забув гроші на заправці / pixabay

Позитивна кінцівка неприємного інциденту – український заробітчанин у Польщі через власну неуважність втратив кілька тисяч злотих. Суму знайшли небайдужі місцеві жителі, і того ж дня відшукали власника, повернувши йому все.

Історія сталася в місті Жирардув, недалеко від Варшави. 48-річний українець загубив кошти, які мав переказати родині на Батьківщині. Тому чоловіка розчулила допомога. Він написав листа подяки і переслав до місцевого комісаріату поліції, розповідає In Poland.

Оскільки чоловік точно не знав, як здійснити таку транзакцію, він вирішив запитати про це працівників найближчої заправки. На заправці українцю пояснили, що йому слід звернутися на пошту або в банк. Після цього чоловік пішов у невідомому напрямку, випадково залишивши на АЗС зароблені кошти.

На щастя, працівник заправки вчасно відреагував і звернувся в поліцію. Він переказав правоохоронцям всю історію. Співробітники Головного управління повітової поліції в Жирардуві переглянули відео з камер спостереження, і вже через кілька годин знайшли власника суми, повернувши йому гроші.

Чоловік написав листа подяки і переслав до місцевого комісаріату поліції / фото: inpoland.net.pl

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