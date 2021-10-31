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Тікав і йшов на таран: у Польщі 5 поліцейських автівок зупиняли нетверезого українця

31 жовтня 2021, 13:48

Патрульні наказали водію зупинитися, проте той лише додав газу.

поліція, Польща
Українця в Польщі переслідували п'ять машин поліції / Policja Lubelska

У Польщі вкотре відзначився водій з України. Він за кермом "Мерседесу" тікав від копів через кілька населених пунктів, а в його упійманні брали участь п'ять машин правоохоронців. Українця змогли "загальмувати" лише через 8 міст.

Інцидент стався в ніч з п'ятниці на суботу. Поліцейські помітили авто українця біля Страмниці, проте той відмовився зупинитися для огляду. Тоді копи викликали підтримку і почали переслідування, повідомляє місцевий ресурс InPoland.

Автомобіль мчав до міста Кукін, далі до Страмніка, де збив поліцейське авто. Звідти він гайнув до Бялгорода, Щецина і ще трьох міст, а зупинили його лише в четвертому – Колобжегу, де йому заблокували рух. Але перед цим він встиг пошкодити ще одне авто поліції.

Правоохоронці запідозрили, що чоловік був за кермом п'яний, проте той відмовився від перевірки на алкотестері, тому його забрали в лікарню для аналізу крові.

На щастя, під час подій ніхто з людей не постраждав.

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35-річного громадянина України витягли з авто і скували в наручники / місцеві ЗМІ

Схожий інцидент з п'яним українцем

Раніше повідомлялося, що в Польщі, в місті Тарчин, п'яний українець шокував поліцію – він потрапив у ДТП, і алкотестер показав 5 проміле алкоголю в його крові. Один з поліцейських зазначив, що за 19 років служби ще такого не бачив.

Як пише Вікіпедія, 4-5 проміле – це повна втрата контролю за поведінкою, втрата свідомості і можливість смерті. У людини втрачається відчуття рівноваги, порушується ритм дихання і серцебиття. Понад п'ять проміле в крові – це високий ризик загального отруєння організму і смерті.

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