Німеччина готує план евакуації сімей дипломатів із України: в чому причина

Німеччина готує евакуацію своїх дипломатів з України / Фото: Reuters

Міністерство закордонних справ Німеччини працює над планом евакуації членів сімей співробітників посольства в Україні. Їх мають вивезти з країни у разі подальшого погіршення ситуації, інформує видання Bild.

За даними видання, МЗС Німеччини розробляє план евакуації родичів співробітників німецького посольства в Києві. За попередньою інформацією, їх мають вивезти з країни у разі загострення ситуації.

Раніше повідомлялося, що у зв'язку з можливою агресією Росії, Латвія, Литва та Естонія вирішили надати Україні протиповітряні ракети Stinger і протитанкові ракети Javelin.

Крім того, Великобританія відправила Україні 30 бійців спецзагону і дві тисячі одиниць протитанкової зброї на тлі можливої загрози вторгнення Росії. Як пише Sky News, поставки були здійснені протягом цього тижня.

Канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольц заявив, що уряд його країни не планує постачати зброю Україні, але намагатиметься дипломатичним шляхом запобігти можливості вторгнення Росії в Україну.

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Перша партія оборонної допомоги з США прибула в Україну в ніч на 22 січня. На борту літака, що приземлився в аеропорту "Бориспіль", 90 тонн летальної зброї та інших боєприпасів.

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