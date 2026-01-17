Невідомі дрони дібрались до Сочі та Туапсе: росіяни скаржились на вибухи

Коротко:
- Цієї ночі в Росії лунали вибухи
- Росіяни скаржились на гучні звуки в Туапсе та Сочі
- Також сталася пожежа на хімічному заводі у Підмосковному Воскресенську
У ніч на 17 січня над Сочі та Туапсе у Краснодарському краї Росії пролунало близько 10 вибухів. Протиповітряна оборона країни-агресора нібито збивали безпілотники над Чорним морем. Про це пишуть російські Telegram-канали.
Відомо, що вибухи в районі Туапсе почалися приблизно о 02:20. Місцеві стверджують, що чули щонайменше сім гучних звуків і бачили спалахи з боку моря. Дехто описує звук у небі як "дзижчання".
Приблизно о 02:45 у Сочі ввімкнули сирени. Також відомо про щонайменше три вибухи в районі селища Лазаревське. Сирени було чути вздовж чорноморського узбережжя.
Пожежа в Росії
Крім того, у Підмосковному Воскресенську сталася пожежа на території одного з найбільших у Росії хімічних заводів, який є стратегічним у виробництві російського озброєння.
Повідомляється, що вогонь охопив цех сірчаної кислоти. Росіяни скаржаться на "першіння в горлі" і "різь в очах" через пожежу на хімзаводі.
Слід зазначити, що хімзавод "Воскресенські мінеральні добрива" - дуже важлива ланка в ланцюзі виробництва вибухівки та обслуговування авіації окупантів.
Пожежа на хімзаводі - відео:
Удари по території РФ
Колишній глава Луганської військово-цивільної адміністрації, ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука вважає, що за допомогою ударів по Москві Україні вдасться трансформувати настрої в Росії.
За його словами, ці удари слід завдавати, паралельно продовжуючи бити по російській нафтопереробці та інших енергетичних об’єктах і портах.
Вибухи в Росії - останні новини
Як повідомляв Главред, з вечора 14 січня на території країни-агресорки Росії було неспокійно через атаку безпілотників. Їх помітили над Брянською, Волгоградською, Белгородською, Курською, Воронезькою областями, а також акваторією Азовського моря.
В ніч на 14 січня в Ростові-на-Дону в РФ прогриміли вибухи, а згодом спалахнула пожежа. Місто зазнало атаки дронів і, можливо, ракет.
В ніч на 13 січня в російському Таганрозі прогриміла серія вибухів. Після атаки дронів спалахнула сильна пожежа. За попередньою інформацією, безпілотники вразили російський завод "Атлант-Аеро", який забезпечує армію РФ FPV-дронами та системами РЕБ у війні з Україною.
Про персону: Георгій Тука
Георгій Борисович Ту́ка (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.
