Трюдо схвалив дзвінок Шольца Путіну і зробив гучну заяву про закінчення війни

Джастін Трюдо вважає, що наявність прямого контакту з диктатором РФ була б корисною.

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Трюдо схвалив переговори з Путіним

Війна в Україні може скоро завершитися

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо підтримав рішення канцлера Німеччини Олафа Шольца провести пряму розмову з диктатором РФ Володимиром Путіним.

За його словами, для припинення війни необхідно взаємодіяти з президентом Росії, передає агентство Bloomberg.

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Зазначається, що дзвінок Шольца Путіну викликав обурення президента України Володимира Зеленського, який заявив, що Росія заслуговує на ізоляцію, і що цей дзвінок був саме тим, чого диктатор довго чекав. Деякі європейські чиновники також не погодилися з рішенням Шольца, зазначивши, що воно демонструє слабкість і не матиме значного впливу на Путіна.

Водночас, відповідаючи на запитання про дзвінок Шольца Путіну, Трюдо відповів, що наявність прямого контакту з диктатором РФ була б корисною.

"Ми всі розуміємо, як важливо покінчити з насильством в Україні, покласти край конфліктам по всьому світу. Це вимагає певного рівня взаємодії з колегами, з якими ми в багатьох випадках не згодні", - сказав Трюдо в Перу, де він перебував на саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

Канадський прем'єр також зазначив, що для припинення конфлікту на умовах України необхідно зберегти підтримку США після приходу до влади адміністрації Дональда Трампа. "Будемо відверті: жоден союзник у світі не зможе замінити повну відмову США від підтримки України", - додав Трюдо.

Що відомо про розмову Шольца з Путіним

Раніше повідомлялося, що федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з президентом країни-агресора РФ.

Пізніше німецький лідер поінформував прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска про свою телефонну розмову в п'ятницю з Володимиром Путіним.

"Мені щойно зателефонував канцлер Шольц і розповів мені про свою розмову з В. Путіним. Мені було приємно дізнатися, що канцлер не тільки чітко засудив російську агресію, а й повторив польську позицію: нічого про Україну без України", - написав Туск у соцмережі Х.

Як повідомляв Главред, Шольц наголошував, що жодна країна не має права починати обговорення миру і завершення війни без прямої участі України. Він підкреслив важливість принципу, якого дотримуються майже всі європейські держави: "нічого про Україну без України".

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський обговорив із канцлером Німеччини Олафом Шольцом питання постачання систем ППО під час телефонної розмови.

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Хто такий Джастін Трюдо? Жустен П'єр Джеймс Трюдо (фр. Justin Pierre James Trudeau; нар. 25 грудня 1971, Оттава, Канада) — канадський політик, лідер Ліберальної партії Канади з 14 квітня 2013 року. Прем'єр-міністр Канади з 4 листопада 2015 року, пише Вікіпедія. У березні 2022 році, після початку широкого вторгнення Росії до України, Російська Федерація заборонила в'їзд Трюдо до країни. 17 березня 2022 року уряд Трюдо ввів Канадсько-український дозвіл на екстрені поїздки, дозволивши українцям перебувати та працювати в Канаді до трьох років.

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