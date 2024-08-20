На Запоріжжі зафіксована 'нетипова поведінка' РФ: в ОСУВ 'Таврія' розкрили ситуацію

Російські окупанти не мають ресурсів, щоб вести ефективні наступальні дії на кількох напрямках одночасно, розповів Дмитро Лиховій.

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Росіяни призупинили активні штурми на Запоріжжі / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 115 окрема бригада територіальної оборони ЗСУ

На Запорізькому напрямку за останні три доби не було зафіксовано жодних штурмових дій з боку російських військ, що є доволі нетиповою ситуацією для загарбників. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

"Це привід звернути увагу, тому що ділянка велика й очевидно, що росіяни нікуди звідси не поділися, але там не було штурмових дій за три доби й сьогодні теж немає значної активності", - зазначив він.

Лиховій наголосив, що українські захисники стежитимуть за ситуацією, адже така поведінка військ РФ "нетипова для великого останнього періоду".

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"Певна активність, якщо можна і так назвати, у нас зберігається на Придніпровському напрямку, де противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Однак вчора був лише один ворожий штурм на позиції наших підрозділів в районі села Кринки", - розповів речник.

За його словами, штурми росіян були безрезультатними. Українські віськові не втратили позиції.

Лиховій також наголосив, що не варто пов’язувати зниження активності з Курською операцією. Речник зауважив, що російські війська не мають достатніх ресурсів для ведення ефективних наступальних дій на кількох напрямках одночасно.

"Є певні підстави говорити, що, наприклад, кількість обстрілів артилерійських по наших позиціях теж частково скорочується. Воно не те щоб дуже сильно схоже на затишшя, але, наприклад, за минулу добу нарахували 280 російських обстрілів по наших позиціях із використанням 1450 приблизно боєприпасів. І це на сотні або на півтисячі боєприпасів, наприклад, менше, ніж було місяць тому", - додав він.

Проте Лиховій зауважив, що ворожа авіація залишається активною. Росіяни завдали шість авіаударів, випустили шість керованих авіабомб і 60 некерованих авіаракет по українських позиціях на Запорізькому та Херсонському напрямках. Попри активність ворога, українські війська завдають йому значних втрат.

"За вчорашню добу(19 серпня – Главред)було скорочено російську армію на 69 осіб. Це безповоротні та санітарні втрати разом. А також на 25 одиниць озброєння і військової техніки. Серед них одна бойова броньована машина, один радіопеленгаційний метеорологічний комплекс РПМК-1 "Улибка", чотири артилерійські системи, серед них один зенітно-ракетний комплекс С-60, 10 автомобілів, 5 розвідувальних БПЛА, 3 човни та один гідроскутер", - розповів речник.

Хто такий Дмитро Лиховій Дмитро́ Ві́кторович Лихові́й — український журналіст, громадський діяч, поет, військовослужбовець, учасник війни з Росією. Головний редактор інтернет-видання "Новинарня", зазначає Вікіпедія.

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