"У мене є пралка": литовський депутат "опустив" пропагандиста Соловйова

Матас Малдейкіс висміяв російського пропагандиста.
Депутат литовського Сейму Матас Малдейкіс потролив російського пропагандиста Володимира Соловйова, який запропонував Литві захопити Смоленськ.
У своєму Twitter він висміяв російських окупантів, які в Україні займаються масовим мародерством, в тому числі побутової техніки.
Литовець зазначив, що вторгатися в РФ він не збирається, так як пральна машина у нього вже є.
Зазначимо, що раніше Малдейкіс заявив, що якщо Росія скасує постанову про незалежність Литви, у відповідь буде скасовано договір 1634, який вимагатиме повернути Республіці захоплені території.
У відповідь Соловйов у своїй програмі влаштував істеричний виступ, в якому закликав литовського політика вторгнутися в Росію і окупувати Смоленськ.
"Цей хлопець тільки що запропонував мені вторгнутися в Росію! Ні, спасибі, У мене вже є пральна машина", – прокоментував слова пропагандиста Малдейкіс.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що президент Латвії Егілс Левітс заявив про необхідність постійної військової бази НАТО в країні.
За його словами, це "абсолютно" необхідно для захисту країни від будь-якої потенційної російської агресії.
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