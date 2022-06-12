"У мене є пралка": литовський депутат "опустив" пропагандиста Соловйова

Володимир Соловйов / Medialeaks

Депутат литовського Сейму Матас Малдейкіс потролив російського пропагандиста Володимира Соловйова, який запропонував Литві захопити Смоленськ.

У своєму Twitter він висміяв російських окупантів, які в Україні займаються масовим мародерством, в тому числі побутової техніки.

Литовець зазначив, що вторгатися в РФ він не збирається, так як пральна машина у нього вже є.

Зазначимо, що раніше Малдейкіс заявив, що якщо Росія скасує постанову про незалежність Литви, у відповідь буде скасовано договір 1634, який вимагатиме повернути Республіці захоплені території.

У відповідь Соловйов у своїй програмі влаштував істеричний виступ, в якому закликав литовського політика вторгнутися в Росію і окупувати Смоленськ.

"Цей хлопець тільки що запропонував мені вторгнутися в Росію! Ні, спасибі, У мене вже є пральна машина", – прокоментував слова пропагандиста Малдейкіс.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що президент Латвії Егілс Левітс заявив про необхідність постійної військової бази НАТО в країні.

За його словами, це "абсолютно" необхідно для захисту країни від будь-якої потенційної російської агресії.

читайте також"Бажаю поразки у війні проти України": глава МЗС Латвії потролив росіян

Читайте ще: