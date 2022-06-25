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YouTube на вимогу України закрив канали пропагандистів Соловйова і Симоньян

25 червня 2022, 17:23

Серед заблокованих YouTube-каналів: "Росія", "Соловйов LIVE", "Маргарита Симоньян", "зірка", "перший" і багато інших - всього понад 440.

Соловйов, Симоньян
YouTube закрив канали пропагандистів Соловйова і Симоньян / колаж фото ua.depositphotos.com

Найпопулярніший у світі відеохостинг YouTube задовольнив вимогу СБУ та заблокував 442 проросійських канали, на яких сумарно мали понад 15 мільйонів підписників. Про це повідомили в суботу, 25 червня, представники української спецслужби.

"Безглузді фейки про "біолабораторії" і радіокерованих гусей, ненависть до українців і рафінована брехня для своїх громадян. Саме за такою формулою діє російська пропаганда, генеруючи нескінченний потік омани", - розповіли вони.

Серед заблокованих YouTube-каналів: "Росія", "Соловйов LIVE", "Маргарита Симоньян", "Зірка", "Перший" і багато інших.

Також в СБУ розповіли, що вже передані заявки на блокування 1529 проросійських Telegram-каналів і ботів, 426 акаунтів в Instagram, 93 – в Facebook, 1050 – в TikTok.

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Нагадаємо, 11 березня 2022 року YouTube розпочав процедуру негайного блокування каналів, які належать державним медіа Росії.

"YouTube починає негайне блокування каналів російських державних медіа по всьому світу", - написав міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров на своєму каналі в Telegram.

До того YouTube ввів блокування для акаунтів, прямо пов'язаних з терористичними угрупованнями "ДНР" і "ЛНР". У всіх випадках / епізодах блокування сказано, що канали заблокували "за порушення правил спільноти".

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Автор: Єгор Бунін
Володимир Соловйов Маргарита Симонян війна Росії та України
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