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"Ми не дозволимо цього": італійський ведучий в прямому ефірі розніс пропагандиста Соловйова

7 липня 2022, 20:40

Італійський телеведучий в прямому ефірі розкусив брехню кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова.

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Італійський ведучий розніс слова Соловйова / фото скрін відео

Відомий італійський ведучий в прямому ефірі розкрив нахабну брехню російського пропагандиста Володимира Соловйова. За його словами, напад Росії на Донбас став лише приводом для Володимира Путіна, аби захопити ще більше територій України.

Але країні-агресору не вдасться реалізувати свої підступні плани, цього не допустить ні ЗСУ, ні Захід, ні тим паче НАТО, сказав ведучий італійського ТБ.

"Якщо ваша мета – Донбас, то чому ви атакуєте не тільки там, а ви також атакуєте Харків, атакуєте південь, щоб дійти до Одеси. Куди ви хочете дійти? Яка у вас мета?"- запитав чоловік.

Соловйов сказав, що мета РФ нібито полягає в тому, щоб "дійти до окупованого Придністров'я в Молдові", але італієць тут же його перебив, не захотівши слухати цю брехню.

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"Зачекайте, ви хочете прийти туди? До Придністров'я? Тобто, забрати всю цю частину України? Господи, так Донбас тут ні до чого! Донбас - це просто привід. Ви хочете половину України! Ви хочете повністю забрати Чорне море в України!",- сказав ведучий.

"Ви думаєте, що Україна дозволить подібне? Ви думаєте, що ми – італійці, європейці, члени НАТО – можемо допустити подібну ситуацію? Це неможливо!"- відповів він пропагандисту.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.

Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.

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