Не тільки танки Leopard: Німеччина передала Україні величезну кількість військової техніки

Німеччина передала Україні 18 танків Leopard 2A6 з боєприпасами, а також 40 бойових машин піхоти Marder.

Німеччина, Iris-T / колаж pixabay, defenceredefined.com.cy

Німеччина протягом тижня передала Україні танки Leopard 2, БМП Marder і танки для розмінування.

Як кажуть на сайті німецького уряду, Німеччина передала Україні 18 танків Leopard 2A6 з боєприпасами, а також 40 бойових машин піхоти Marder з боєприпасами, наданими зі складів Бундесверу і виробників ОПК.

Крім того, Україна за тиждень отримала:

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дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини для бронетехніки Bergepanzer 3;

два танки для розмінування WISENT 1;

24 вантажівки Zetros;

40 тисяч аптечок;

103 тисяч турнікетів.

Танки Leopard 2 для України

У лютому міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що союзники України – Польща, Норвегія, Канада та Іспанія – сформували для української армії танковий батальйон. В рамках домовленостей Києву передадуть понад 30 одиниць танків Leopard 2A4.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пізніше сказав, що країни НАТО можуть передати Україні близько 62 одиниць танків Leopard 2. Такої кількості бойових машин має вистачити ЗСУ для формування двох танкових батальйонів. За його словами, Захід може в цілому передати Києву близько 300 танків, за допомогою яких українські війська можуть змінити хід війни з окупантами РФ.

Польща вже передала Україні 14 танків в рамках військової допомоги. У Варшаві повідомили, що решту 10 танків віддали Києву після того як завершилося навчання українських військових управлінню бойовими машинами.

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