"Не зможуть зробити це під кулями": Жданов пояснив, для чого Путіну потрібне перемир’я

Жданов пояснив, для чого Путіну потрібне перемир’я/ Reuters, sprotyv.info

Російському диктатору Володимиру Путіну потрібне перемир’я в Україні, адже без нього він не зможе провести так звані "референдуми" на тимчасово окупованих територіях щодо їхнього "приєднання" до території Росії.

Путін не зможе провести "референдуми" у тих умовах, які є зараз, адже тоді він не зможе виправдати, хто ж голосував фактично під кулями. Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов, пише ТСН.

"Справа в тім, що для того, щоб легалізувати результати "референдумів" і самі "референдуми", Путіну потрібне перемир'я. Не можна в умовах активних бойових дій проводити "референдум". Він навіть не зможе пояснити це російському суспільству. Чому так? Бо йде війна і хто ж голосував, якщо всі в окопах, якщо всі воюють? Хтось ховається, хтось в евакуації. Йому потрібне перемир'я", – зазначає експерт.

Військовий експерт наголосив, що зустріч президента України Володимира Зеленського, президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана і генсека ООН Антоніу Гутерреша, яка відбувається у четвер, 18 серпня, у Львові, є дуже важливою. За його словами, Зеленський під час цієї зустрічі повинен відстояти позицію України щодо того, що Росію потрібно розгромити на полі бою, і лише після цього можливі якісь переговори з РФ.

Зустріч Зеленського, Ердогана і Гутерреша у Львові

У четвер, 18 серпня, у Львові відбудуться тристоронні переговори президента України Володимира Зеленського, лідера Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана і генсека ООН Антоніу Гутерреша.

Раніше повідомлялося, що під час зустрічі сторони обговорять кроки, які можна зробити для припинення українсько-російської війни дипломатичним шляхом, шляхом посилення діяльності створеного механізму експорту українського зерна на світові ринки.

Уже відбувається двостороння зустріч Зеленського та Ердогана, а після неї лідери двох країн проведуть тристоронню зустріч за участю генсека ООН Антоніу Гутерреша.

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