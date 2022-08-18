Стартувала зустріч Зеленського та Ердогана у Львові: що відомо

Після зустрічі лідерів України і Туреччини, вони проведуть тристоронні переговори з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем.
У Львові розпочалися переговори президента України Володимира Зеленського та турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана.
Зустріч відбувається у львівському Палаці Потоцьких. Про її початок повідомляє CNN Turk.
Спочатку лідери двох країн проведуть двосторонню зустріч. Після її закінчення заплановано тристоронню зустріч президентів України та Туреччини з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем.
Відомо, що Гутерреш приїхав у Львів напередодні, Ердоган прибув у місто сьогодні з одноденним візитом. Це перший візит президента Туреччини в Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії.
Зустріч Зеленського, Ердогана і Гутерреша у Львові
У четвер, 18 серпня, у Львові відбудуться тристоронні переговори президента України Володимира Зеленського, лідера Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана і генсека ООН Антоніу Гутерреша.
Раніше повідомлялося, що під час зустрічі сторони обговорять кроки, які можна зробити для припинення українсько-російської війни дипломатичним шляхом, шляхом посилення діяльності створеного механізму експорту українського зерна на світові ринки.
Спочатку запланована двостороння зустріч Зеленського та Ердогана, а вже після неї лідери двох країн проведуть тристоронню зустріч за участю генсека ООН Антоніу Гутерреша.
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